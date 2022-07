De bewogen week van KV Kortrijk

Al vroeg in het seizoen staat KV Kortrijk voor een levensbelangrijke wedstrijd. Op speeldag twee wordt er maar beter gewonnen van Seraing. Zo niet dreigt het een héél lang seizoen te worden voor de Kerels. De fans zijn al in paniek. Spelers en bestuur behouden de kalmte. Een reconstructie van een bewogen week in het Guldensporenstadion.

Zaterdagavond: om en bij 20 uur, KV Kortrijk heeft zijn eerste competitiematch verloren van OH Leuven. De eerste helft was oké, al vergat de thuisploeg zijn kansen af te maken. Wat volgde na de pauze was een slap vertoon. OHL won simpel met 0-2. Het sein voor de fans om het ontslag te eisen van Karim Belhocine. “Dat is het leven”, bleef hij kalm. “Wat willen de supporters eigenlijk? Ik heb geen andere opties op mijn bank.”

Klopt, Belhocine moet het stellen met een krappe kern. Op de koop toe viel centrale verdediger Radovanovic geblesseerd uit. “En Massimo Bruno is out met een kleine blessure”, zei Belhocine ter zijner verdediging.

Toen we gingen horen bij de spelers, vonden die dat er geen vuiltje aan de lucht was. “Ik denk dat iedereen zag wie de betere ploeg was. We verdienden om te winnen, maar de efficiëntie ontbrak”, zei Dylan Mbayo. De vleugelspeler was duidelijk blind voor de tweede helft, al zei hij daarna nog dat die “minder” was. “Er is geen druk om naar Seraing te trekken, we moeten nog een lange weg afleggen. Wat de mensen over ons zeggen… Laat ze maar zeggen. We moeten naar onszelf kijken. Het is niet dat we niet wilden winnen, hé. We hebben onze kansen niet afgemaakt, we weten wat we kunnen.”

Spandoeken

Het bestuur moest het maandagavond ontgelden. “Leterme, Brulez, Tan, buiten!” Boze supporters hadden spandoeken opgehangen aan het Guldensporenstadion, met niet mis te verstane boodschappen. Ceo Matthias Leterme reageerde kalm en zei er niet wakker van te liggen. “Part of the job”, klonk het.

Om duidelijk te stellen: Belhocine zal in Seraing in de dug-out staan. Het bestuur wil geen overhaaste beslissingen nemen en behoudt het vertrouwen. Al kunnen we de fans ergens volgen. De Algerijn werkte vorig seizoen af met een dramatische 6 op 42. Als je dan je openingsmatch verliest voor eigen volk…

“Er mag niet te veel druk gelegd worden op de partij tegen Seraing. De matchen daarna zijn ook belangrijk”, zegt Belhocine. Daarna komt STVV op bezoek, maar dan volgen lastige opgaves met verplaatsingen naar Union en Club Brugge, én de komst van Standard.

Extra verdediger

Als het een troost mag zijn voor de boze fans, het bestuur is wel degelijk bezig met het versterken van het team – wat Leterme ook beloofde. Verdediger Dorian Dessoleil wordt voor één seizoen gehuurd van Antwerp. Centraal achterin was de spoeling echt wel dunnetjes. Of hoe KV Kortrijk steeds meer weg heeft van Charleroi. Ook Henen, Benchaib en Bruno werkten al onder Belhocine bij Charleroi. En had hij daar geen succes? Juist, ja.

