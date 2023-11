Club Brugge heeft weinig overschot bij OHL, maar pakt wel eerste uitzege in drie maanden

Op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League heeft Club Brugge buitenshuis nog eens kunnen winnen: 0-1 bij OH Leuven, Ferran Jutgla besliste de partij met een geweldige knal in de blessuretijd van de eerste helft.

Club wou absoluut de voeling met de top van het klassement niet verder verliezen, maar kende aanvankelijk veel moeite met het lage blok van de Leuvenaars en kwam amper aan doelkansen. Geduld bleek een mooie deugd want Ferran Jutgla (45+2.) bracht Club met een heerlijke krul op voorsprong. Op een schotje van ex-Bruggeling Siebe Schrijvers na liet OHL van zijn kant bitter weinig zien voor rust.

Na de pauze wilde de thuisploeg toch nog wat tonen voor eigen publiek en kwam Jon Thorsteinsson na een blunder van Tajon Buchanan oog in oog met Simon Mignolet terecht, maar de IJslander knalde tegen de voormalige Rode Duivel aan. Ondanks de opgevoerde druk hield Club nadien wel makkelijk stand. Het pakte zijn eerste uitzege sinds midden augustus (0-5 in Eupen).

Twaalf punten achterstand

In de stand sluipt blauw-zwart twee punten dichter bij leider Union en AA Gent, die eerder zondag elkaar in evenwicht hielden (1-1). Ondanks de Brugse zege blijft de achterstand op de Brusselaars aanzienlijk (twaalf punten). OH Leuven geraakt maar niet uit de degradatiezone en zet zijn slechte reeks van zes nederlagen in zeven competitiewedstrijden voort.

Donderdag (18u45) wacht Club een lastige verplaatsing naar Besiktas voor de vijfde speeldag van de Conference League. De Turken spelen met het mes tussen de tanden en moeten hun resterende twee wedstrijden tegen blauw-zwart en tegen Lugano op 14 december (21u) winnen om hun laatste strohalm te grijpen. Club is al geplaatst.

Later zondag is er in de Jupiler Pro League nog de Brusselse derby Anderlecht-RWDM (18u30), Kortrijk en KV Mechelen (19u15) sluiten de speeldag af.