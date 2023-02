Club Brugge aan vooravond van historische wedstrijd: “Vertrouwen binnen groep neemt toe”

Woensdagavond is het zo ver, dan speelt Club Brugge voor het eerst een wedstrijd bij de laatste zestien in de Champions League. Geen galawedstrijd, Benfica is nu eenmaal geen klinkende naam maar toch zijn de Portugezen favoriet om door te stoten. “Het is belangrijk om ons eigen plan uit te voeren.”

Een stormloop op de wedstrijdtickets was het zeker niet, zo zijn er nog steeds kaarten te koop voor de wedstrijd. De hoge ticketprijzen schrikken af en ook het feit dat Benfica geen prestigieuze naam is genre Manchester City of Real Madrid. Maar onderschat de Portugezen zeker niet. Ze werden groepswinnaar in een poule met PSG en Juventus, een stevig team dus. Sterkhouder Enzo Fernandez vertrok op Deadline Day naar Chelsea voor een recordbedrag van 121 miljoen euro.

Andere omgeving

De Portugezen staan aan de leiding in de eigen competitie, met een voorsprong van 5 punten op Porto, tegenstander van Brugge in de groepsfase. Bij Club loopt het al een tijdje stroef, Parker kon maar één van zijn zeven wedstrijden winnen. Kan die Champions League bevrijdend werken? Kapitein Hans Vanaken denk alvast van wel.

“We zitten in een periode waarin de resultaten wat tegenvallen, een aantal van die wedstrijden konden gewonnen worden. Nu is het een andere omgeving waarin we terechtkomen, ook een andere wedstrijd. In tegenstelling tot de competitie is dit een match waarin we niks te verliezen hebben. Voor Nieuwjaar zat het wat mee bij ons, laat ons hopen dat dit morgen opnieuw het geval is.”

Kritiek

Na drie landstitels maar een voorlopige vierde plaats, dan komt er kritiek op de sterkhouders. Ook kapitein Vanaken is niet aan zijn beste seizoen bezig. “Het is logisch dat er naar de sterkhouders wordt gekeken als de resultaten bij een topclub wat tegenvallen. Ik kende zelf ook een mindere periode maar ik ben weer aan het groeien naar een goede vorm. Voor Nieuwjaar hebben we getoond dat we iets kunnen betekenen op dit niveau. Ons spel en het vertrouwen binnen de groep neemt toe. Eenmaal de resultaten komen en we een reeks van overwinningen kunnen neerzetten, zijn we vertrokken.” Skov Olsen is out voor morgen, Jutgla zit wel terug in de selectie.