Cerclecoach Muslic in aanloop naar match tegen OHL: “Hoofdzaak is om uit de gevarenzone te blijven”

Coach Miron Muslic van Cercle Brugge selecteert met uitzondering van Marcelin dezelfde spelers als in Kortrijk voor de laatste thuiswedstrijd in de competitie in 2022, tegen OH Leuven.

Volgend weekend is er voor groen-zwart de laatste speeldag voor de WK-break op het veld van STVV. Tussendoor op woensdag komt Beerschot naar het Jan Breydelstadion in de zestiende finales van de Croky Cup. Daar wil de Cercletrainer echter nog niets over kwijt. “Eerst de wedstrijd tegen OHL, pas daarna denk ik aan die beker”, benadrukt hij. “Leuven is een moeilijke tegenstander die in verschillende posities voetbalt, 4-3-2-1 of een 3-4-3 zoals tegen Gent vorig weekend. Verder is het een team met heel wat aan aanvallende kwaliteiten, Gonzalez, Tamari en Maertens.”

Die laatste keert terug naar groen-zwart waar hij destijds zijn jeugdopleiding had. Mendyl en Malinov ontbreken bij Leuven door hun vijfde gele kaart. Zij hadden tot nu toe alle wedstrijden meegedaan en zijn belangrijk in het systeem van OHL.

Jonge spelers opleiden

Bij Cercle zal Marcelin centraal achterin opnieuw vervangen worden door Ravych. “We vinden altijd wel een oplossing en dit past in onze visie: jonge spelers opleiden en beter maken”; stelt Muslic. “En Christiaan is zeker één van die jongeren. Hij mocht nu al twee keer aan een match beginnen en deed dat goed.”

“De hoofdzaak blijft om uit de gevarenzone te blijven, want met drie ploegen die degraderen kan het nog een gekke competitie worden”

Voor de coach is de opdracht duidelijk in de komende twee competitiematchen en in wat er vanaf Kerstdag volgt. “We moeten punten pakken en uiteraard liefst zoveel mogelijk. Als team slaagden we erin om uit de gevarenzone te komen. Dat was zeer belangrijk en noodzakelijk. We zullen er alles aan doen om dat te bereiken. We zijn op de goede weg en moeten verder doen. We ontwikkelden een stijl van voetballen die past bij de profielen van onze spelers en we hebben tevens gerealiseerd dat we offensief kunnen dreigen met onze aanvallers. Maar de hoofdzaak blijft om uit de gevarenzone te blijven, want met drie ploegen die degraderen kan het nog een gekke competitie worden.”

Cercle liet vrijdag weten dat Miangue en Marcelin volgende week bij de groep aansluiten. Enkel Sousa en Utkus blijven nog enkele maanden out. (ACR)