Brugse derby met aanwinsten Yaremchuk en Onyedika?

Club Brugge heeft een erg bewogen week achter de rug op de transfermarkt. Het betaalde meer dan 25 miljoen euro voor de aanwinsten Raphael Onyedika en Roman Yaremchuk. Beide spelers zitten onmiddellijk in de wedstrijdkern voor de Brugse derby van morgenavond.

Op inkomend vlak wellicht de zotste transferweek uit de Brugse geschiedenis. 16 miljoen euro voor Yaremchuk is met voorsprong de duurste inkomende transfer in de Belgische competitie. Hij moet samen met die andere aanwinst Jutgla de aanvalslinie leiden. “Ik ben heel tevreden met de spelers die we ter beschikking hebben. Ik wil hem zo snel mogelijk inpassen en kijken wat hij kan toevoegen”, beaamde coach Hoefkens. Een plaats in de basis tegen Cercle Brugge lijkt nog wat te vroeg maar zijn debuut lijkt er morgenavond sowieso te komen. Buchanan, Lang, Rits en Hautekiet staan aan de zijkant met blessures, Skov Olsen is er wel bij. “Skov Olsen miste een deel van de training uit voorzorg voor zijn lies maar er is geen enkel probleem voor vrijdag. Buchanan hopen we er zo snel mogelijk terug bij te hebben zonder dingen te forceren.”

Extra gemotiveerde tegenstander

Naast het vele inkomende geweld is de contractverlenging van Hans Vanaken wellicht het allerbeste nieuws. Ondanks de interesse van West Ham tekende hij bij tot 2027. “Ik ben zeer blij dat Hans blijft. De manier van samenwerken verloopt zeer goed en iedereen kent zijn belang voor Club Brugge.” Heeft Club Brugge nu de sterkste kern van België? “Ik vergelijk niet met andere ploegen, we moeten naar onszelf kijken en resultaten nastreven. Ons doel was voor het seizoen om kampioen te spelen, de beker proberen te winnen en ons tonen in Europa. Daarvoor heb je een kwaliteitsvolle kern nodig. Ik ben absoluut tevreden met onze transferzomer. Deze mercato is verlopen zoals we het op voorhand wilden.” Morgen dan maar een statement maken tegen die andere ploeg uit Brugge, nadat Club Brugge vorig seizoen tot twee keer toe niet kon winnen van de Vereniging? “We willen elke wedstrijd winnen maar dit is een wedstrijd met een speciaal kantje. De tegenstander is meestal al gemotiveerd om tegen Club Brugge te spelen, dat zal nu nog meer het geval zijn. Daar moeten we op voorbereid zijn.”