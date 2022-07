Boze KVK-fans laten ongenoegen blijken, maar CEO Matthias Leterme ligt er niet wakker van

Ze hadden zich de seizoenstart wellicht anders voorgesteld bij KV Kortrijk. De eerste competitiematch werd verloren in eigen huis met 0-2 van OH Leuven. Boze fans gingen dan maar spandoeken ophangen om hun ongenoegen te laten blijken. “Ik lig er niet wakker van”, zegt CEO Matthias Leterme.

“Leterme, Brulez, Tan buiten!” Een duidelijke boodschap, maar CEO Matthias Leterme blijft er ijzig kalm onder. “Het is part of the job”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

“Ik lig er niet wakker van. In mijn positie kun je zoiets al eens meemaken. Als het slecht gaat, kijken fans altijd eerst naar de coach en het bestuur. Ik vind persoonlijk dat ze ongeduldig zijn.”

Belhocine blijft aan

Er werd ook geroepen om het ontslag van Karim Belhocine. De coach verkeert niet in de beste positie. Hij liet een heel magere 6 op 42 optekenen vorig seizoen en verloor de eerste wedstrijd met inzet. Toch blijft Belhocine voorlopig aan. “Uiteraard willen we ook resultaten zien, maar we gaan geen overhaaste beslissingen nemen. Ik voel niet meer druk dan anders, we behouden het vertrouwen in onze staf, spelers en de coach.”

Leterme sluit af met een hoopgevende boodschap voor de supporters. “Het team zal zeker nog versterkt worden. De transferperiode duurt nog lang.” Hij hield meteen woord, want KVK kondigde zopas de komst aan van centrale verdediger Dorian Dessoleil, die gehuurd wordt van Antwerp.

