Analyse: KV Kortrijk start matig aan seizoen met 3 op 6 en flauw voetbal

Vorig jaar startte KV Kortrijk het seizoen met 6 op 6, met zelfs een overwinning op Antwerp. Dit jaar loopt het minder vlotjes. Op het veld sputtert de machine nog en ook extrasportief kende de club geen leuk seizoensbegin. En dat terwijl er dit seizoen drie rechtstreekse zakkers zijn. Er is dus nog werk aan de winkel bij de Kortrijkzanen, op en naast het veld.

Terug naar de eerste speeldag. KVK speelt een aardig eerste halfuur tegen OH Leuven, maar zakt daarna ineen als een pudding en gaat met de billen bloot tegen de Leuvenaars. Een valse start, zeker in eigen huis, maar vooral ook een voortzetting van de slechte reeks van T1 Karim Belhocine. Sinds de jaarwisseling pakte hij voor de match tegen OHL 6 op 42, dat werd dus 6 op 45.

De nederlaag tegen Leuven riep bij de Kortrijkse aanhang meteen frustraties op. Ze eisten het vertrek van eigenaar Tan, coach Belhocine en het bestuur o.l.v. Matthias Leterme.

Op het veld van gedoodverfd degradatiekandidaat nummer 1 Seraing moest gewonnen worden. Dat deden de Kerels dan ook, maar dan vooral met dank aan een inefficiënt en 1B-waardig Seraing en met dank aan doelman Ilic, die verdiend man van de match werd. Voetballend was het op Seraing wederom niet goed, maar de drie punten zijn het belangrijkst, aldus debutant Dorian Dessoleil na de match. “Die zijn heel belangrijk vanwege de drie rechtstreekse zakkers, dus op dat vlak zijn we blij.”

Nog niet voldoende versterkt

Maar waar liep het nu echt fout voor Kortrijk in de twee eerste matchen van het seizoen? Op het veld draait het nog niet, dat was duidelijk. Kortrijk mist op het middenveld duidelijk de geblesseerden Kadri (nog maanden out) & Kevin Vandendriessche. Die laatste traint opnieuw mee en hoopt snel minuten te maken. Dat zal nodig zijn, de Kerels missen de ervaring en rust van de Fransman op het middenveld.

Als Radovanovic toch nog vertrekt, wat zeer reëel is, haalt Kortrijk best nog één back-up verdediger, liefst een doublure voor flankverdedigers Mehssatou & D’Haene. Verder is het vooral in de spits kijken naar mogelijke transfers, daar is absoluut niet voldoende versterkt. Badammosi en Herrmann worden uitgeleend, en zo blijft enkel Pape Habib Gueye over. De spits loopt rond met enkele kwaaltjes en lijkt niet fit. Hij presteerde afgelopen matchen ondermaats en zal zo wel eens een concurrent kunnen/moeten krijgen.

(On)rust?

Na de zege op Seraing lijkt het vel van Belhocine en co. terug een beetje gered, al zal er bevestiging moeten komen. Dat kan zaterdag thuis tegen Sint-Truiden, dat 2 op 6 pakte en dus ook graag zou winnen.

Brengt KVK zaterdag goed voetbal en houdt het de drie punten thuis, dan zou de onrust wel eens rust kunnen worden in het Guldensporenstadion. We hopen het alvast…