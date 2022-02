Wie is volgens jou de EOTS-speler van de tweede periode in eerste en tweede provinciale?

De EOTS-jury stelde een ploeg samen van spelers die zich in het tweede periodekampioenschap in de kijker speelden. Deze elf spelers krijgen dus een plaatsje in het EOTS-team van de tweede periode. Stemmen kan hier tot zondagavond. De winnaar krijgt vier tickets voor de EOTS-party van vrijdag 6 mei in Casino van Knokke en een fles bubbels.

Dylan Olievier (doelman, E. Wervik – 1 Pr.)

Het ervaren sluitstuk van de Tabaksploeg haalt wekelijks een hoog niveau en stuwt zijn team naar de top van de rangschikking.

Niels De Loof (linksachter, Sp. Heestert – 1 Pr.)

De 33-jarige flankspeler bewijst dat hij nog altijd meer dan zijn mannetje staat en brengt zijn winnaarsmentaliteit over op zijn ploegmaten.

Frederik Declercq (centrale verdediger links, SV Wevelgem – 2 Pr. B)

Ouderdomsdeken, maar nog altijd niet versleten. Stevent recht op de titel af met Wevelgem en doet er volgend seizoen nog een jaartje bij.

Yannick Euvrard (centrale verdediger rechts, RC Waregem – 1 Pr.)

Met zijn ervaring en spelinzicht organiseert hij zijn verdediging en is een van de steunpilaren bij de Rassing.

Olivier Delcampe (rechtsachter, Varsenare – 2 Pr. A)

Een echte clubspeler die van flankaanvaller door zijn trainer omgeschoold werd tot rechterflankverdediger. Doet het daar uitstekend net als zijn team.

Robinson Woodruff (verdedigende middenvelder, KSV Rumbeke – 1 Pr.)

Controlerend op het middenveld is deze Bavikhovenaar belangrijk voor zijn ploeg die ondertussen is opgeklommen naar een tweede plaats.

Vusumuzi Nyoni (centrale middenvelder, KFC Poperinge – 2 Pr.)

Onverslijtbaar is deze klasbak nog wekelijks te bewonderen op de West-Vlaamse velden. Vroeger als linksachter, nu als allrounder. Scoorde als middenvelder al 14 keer.

Charly Allard (centrale middenvelder, SK Roeselare-Daisel, 1 Pr.)

Zijn polyvalentie en prima mentaliteit maken van deze speler iemand die elke trainer in zijn team graag heeft. Gaat volgend seizoen aan de slag bij het ambitieuze Wevelgem.

Nils Sarrazyn (linksvoor, KSV Veurne – 2 Pr. A)

Deze 35-jarige flankspeler doorzwom al heel wat watertjes en speelt een schitterend seizoen en heeft door zijn doelpunten een belangrijk aandeel in het succesverhaal van de leider.

Jari Dejaegere (centrumspits, KSC Wielsbeke – 1 Pr.)

Elke week een gesel voor de verdedigers van de tegenstander ontpopt deze spits zich tot een belangrijke schakel in het team van trainer Lauwers.

Gilles Garrevoet (rechtsvoor, KFC Moen – 2 Pr. B)

Een neus voor doelpunten en prima traptechniek zorgen ervoor dat deze Waalse jongen wekelijks een van de uitblinkers is bij zijn team.