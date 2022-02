Christ Vandevijvere moet SK Westrozebeke in tweede provinciale houden: “Dit seizoen is dit nog de enige betrachting”

Na het verlies (2-1) bij Avelgem gooide de Westrozebeekse coach Frankie Vandenbilcke de strijdbijl. Het bestuur onder leiding van sportief manager Werner Coupe moest op zoek naar een vervanger. Ondertussen is een akkoord bereikt met de 47-jarige Christ Vandevijvere, die dit seizoen al na zes speeldagen werd ontslagen bij de ambitieuze eersteprovincialer SK Roeselare-Daizel A.

“Dat ontslag ligt me nog altijd heel zwaar op de maag”, aldus de Hoogledenaar. “Zeker omdat ik geen eerlijke kans heb gekregen. In een moeilijke periode met alle toppers tegen ondermeer Blankenberge, Boezinge, Rumbeke, Wielsbeke en White Star Lauwe haalde ik naar mijn mening een mooie 10 op 18. Dat was voor hun bestuur blijkbaar te weinig met de gekende gevolgen. Als voetballiefhebber ben ik het Provinciaal voetbal blijven volgen en ook SK Westrozebeke natuurlijk, de ploeg waar mijn schoonbroer Jeroen Vandenbussche nog steeds actief is.”

“Ik zag een drietal wedstrijden en naar mijn mening haalde mijn voorganger het maximum uit de groep, wetende dat er op dat ogenblik veel geblesseerden waren. Toch had Frankie er wellicht nog meer van verwacht, vandaar dat hij vorig weekend ontslag nam. Kort daarop kreeg ik sportief verantwoordelijke Werner Coupe aan de lijn met de vraag om over te nemen.”

Deftige reeks neerzetten noodzakelijk

“Ik was heel gecharmeerd van de aanbieding en heb eigenlijk onmiddellijk ingestemd en dat om twee redenen. Een eerste is dat ik hier als speler al vier schitterende jaren beleefde, en tweede de goeie verstandhouding met voorzitter Ronny Maesen. Dinsdag heb ik al de eerste training geleid, dit weekend is het voor ‘echt’. Dan moeten we naar Deerlijk sport. Natuurlijk gaan we terug proberen om met een eerste driepunter uit te pakken. Zou voor mij ook leuk zijn net daar, want Deerlijk is toch de ploeg waar ik opgroeide en ook mijn eerste voetbalstappen zette.”

Welke opdracht kreeg je trouwens mee van het bestuur? “De enige opdracht is om Westrozebeke in tweede te houden. We staan momenteel twaalfde maar het verschil met de voorlaatste is maar vijf punten. Dat betekent dat we de komende weken nog vol aan de bak moeten en een deftige reeks neerzetten. Met Staden, Ingelmunster , Diksmuide en nog veel andere teams heb ik mooie successen geboekt, nu ga ik proberen ook Westrozebeke in tweede te houden.”(SBR)