Zulte Waregem schakelt Cercle Brugge na strafschoppen uit in Croky Cup

Cercle Brugge blies in de zestiende finales van de Croky Cup de aftocht tegen tweedeklasser Zulte Waregem.

Nadat het na 120 minuten 2-2 stond, hield Essevee zijn hoofd het meest koel in de strafschoppenserie. Kevin Denkey (28.) en Yann Gboho (71.) wisten de openingstreffer van Abdoulaye Traore (24.) uit, waardoor de Vereniging zich leek te mogen opmaken voor een verlengd bekeravontuur. Niets was minder waar: invaller Jelle Vossen (90.+2) verzilverde in blessuretijd een penalty en dat leverde verlengingen op.

Het halfuur extra speeltijd duidde geen winnaar aan, elfmeters moesten uitsluitsel bieden. Zulte Waregem trok met 3-4 aan het langste eind.