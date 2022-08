Wielsbeke sneuvelt in de derde bekerronde: “Ondanks zware cijfers onze beste match in de voorbereiding”

Na WS Lauwe en HO Kalken speelde Wielsbeke in de beker van België voor de derde keer op verplaatsing. Dessel Sport, dat in eerste amateur voetbalt, was echter een paar maatjes te groot voor een bij momenten nochtans goed mee voetballend Wielsbeke. Het werd 7-1.

Ondanks de zware verliescijfers was trainer Dieter Lauwers niet helemaal ontevreden. “We speelden een sterke match waarin we voldoende goeie kansen kregen. Vijf keer werden we echter geklopt in de grote rechthoek. Ik ben tevreden met het voetbal dat we brachten, maar we slikten enkele te vermijden doelpunten door een gebrek aan concentratie.”

“Het kan inderdaad vreemd klinken, maar ondanks de zware verliescijfers speelden we onze beste match van de voorbereiding”, pikt Nicolas Steelant in. “Jammer genoeg kenden we in de openingsminuten tegenslag. Er was onder meer een schot op de paal en nog een kans op de openingstreffer. Na de eerste corner van Dessel was het raak en daarna werden we nog twee keer gepakt op een hoekschop. Uiteindelijk drukte Dessel Sport zijn klassenverschil verder uit met uiteindelijk zeven goals, waarbij we grotendeels geklopt werden op gestalte. We mogen echter niet vergeten dat Dessel aan het einde van zijn voorbereiding stond, want woensdag begon het al aan de competitie. Ondanks de 7-1 werd het een goeie leerschool. Ons voetbal mocht er best zijn en omdat we de derde ronde haalden in de beker zijn wij zeker tevreden. In de bekermatchen zetten wij alvast enkele stappen vooruit in onze aanloop naar de competitie. Ook de nieuwe spelers krijgen het systeem dat de trainer aankleeft stilaan onder de knie en nu iedereen terug beschikbaar is, kan het alleen maar beter worden. Nu ligt onze focus natuurlijk op de competitiestart. Het bestuur legt geen enkele druk, maar sommigen denken dat de eerste kolom haalbaar moet zijn. Op de sterkte van de tegenstanders heb ik niet echt zicht, hoewel ik een aantal ploegen ken uit mijn periode bij Jong Zulte. Ik houd het daarom liever op een rustig seizoen draaien. Het is een cliché, maar de start wordt enorm belangrijk. Om mee te zijn, moeten wij een vier op zes pakken in onze matchen op Wervik en tegen Drongen.” (IVD)