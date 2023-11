Ruben Vanraefelghem, de man die KV Mechelen uit de beker trapte: “Elke dag begin ik om 6 uur te werken in de garage”

Allerheiligen was voor Ruben Vanraefelghem niet zozeer een rustdag, wel een moment om te genieten nadat hij namelijk KV Mechelen uit de Beker van België had getrapt. Wij zochten de sympathieke kapitein van Royal Knokke FC op voor een gesprek over de bewuste wedstrijd, maar ook over z’n leven naast het voetbal. Want voor zijn broodwinning is Ruben namelijk garagist. “Elke dag begin ik om 6 uur met werken en erna ga ik nog steeds met veel plezier voetballen”, klinkt het.

Ruben was al vroeg uit de veren om tijd vrij te maken voor zijn kindjes Josie en Bloom. Buiten een wat hese stem viel aan niets te merken dat hij, na de memorabele bekerstunt, nog had doorgevierd tot vijf uur in de ochtend. “De dag van het bekerduel stond ik al vanaf zes uur op de plaats van mijn broodwinning, Carrosserie Schmidt in Oudenburg. Normaal werk ik het klokje rond, maar voor één keer mocht ik wat vroeger stoppen. Ik zit in een soort routine. Mijn lichaam protesteert nog niet, ook al kruip ik ettelijke uren per dag op mijn knieën en speel ik vervolgens een match voetbal op hoog niveau.”

“Elke dag van de week begin ik om zes uur. Na een toch wel zware dagtaak vertrek ik van Oudenburg naar Knokke waar in het Burgemeester Graaf Leopold Lippens park de oefensessies plaatsvinden. Vanaf het eerste moment zit ik in de voetbalmodus en voel ik geen greintje vermoeidheid meer. Of de profs bevoordeeld zijn? Weet je, daar ben ik niet mee bezig. Ik koos voor mijn eigen manier van leven: knutsel aan auto’s voor mijn broodwinning, speel voetbal op een hoog niveau voor mijn passie en voor de rest geniet ik van zalige momenten thuis. Mijn gezin primeert boven alles. Ik leef tussen drie vrouwen die me verwennen met een lach, een tedere blik of een knuffel. In een warm nest kom ik tot rust, zoals de ochtend van 1 november. Bij elke lach van mijn kindjes smolt ik zowaar.”

De zee ging open

“Mijn bekerstunt, dus. Vroeg in de verlengingen kregen we een goal tegen. Dan weet je, als je ietwat ervaring hebt, dat er nog twee kansen komen voor je eigen team. Voortdurend keek ik richting coach tot hij me het sein gaf mee op te rukken. Ik kreeg het leder toegespeeld in de omgeving van de middellijn en ging door. Iedereen week uit naar de buitenkant. De zee ging open. In feite, zonder dat ik het besefte doemde ik alleen op voor keeper Yannick Thoelen en vloerde hem.”

“Vervolgens is er geen tijd voor euforie. Je weet dat de strafschoppen eraan komen. Als vaste penaltytrapper van de ploeg was ik als vierde aangeduid. Ik was rustig en overtuigd van mezelf. Onze doelman Merveille Goblet stopte de eerste elfmeter met een prachtige redding. Al mijn jonge collega’s troffen raak. Dat was heerlijk om te zien dat die jonge gastjes zo mooi scoorden via de stip. Het stadion barstte uit zijn voegen, supporters geraakten door het dolle heen.”

Dubbel gevoel

“In de volgende ronde treffen we OH Leuven. Het gevoel is dubbel. Als we Mechelen kunnen uitschakelen dan moet dat ook met OHL lukken. Anderzijds hoopten we op een topper zoals Anderlecht of Standard, maar die moeten zowaar tegen elkaar aantreden. Maar goed, we zullen ons wel weer opladen voor een bekerstunt in eigen vesting.”

“Toen we met 1-2 wonnen tegen bekerhouder Standard Luik, destijds getraind door Michel Preud’homme, ging het vervolgens heel wat minder in onze competitie. Wegens verbouwingen in eigen stadion moesten we een heel seizoen in de accommodaties van KFC Heist aantreden. Dat woog hoe dan ook op ons. Nu moeten we ons concentreren op de competitie. Pas op 5, 6 of 7 december komt OHL op bezoek. In afwachting herval ik opnieuw in mijn ritme, werken, voetballen en genieten in mijn gezin.”

Tram drie

“In 2014 kwam ik over van Koksijde. Destijds stond Ignace Lanckriet hier aan het sportieve roer. Na zes maanden nam Yves Van Borm over. Iedereen kent de geschiedenis: vijf titels en de uitschakeling van Standard Luik in de Beker van België. Opvolger Jannes Tant heeft nu ook al zijn eerste succes beet: onder zijn leiding elimineerden we KV Mechelen. Het sprookje gaat verder. Hoelang nog? Dat laat ik mijn lichaam beslissen. In 1993 ben ik geboren, dus ben ik net op tram drie gestapt. Ik voel me nog topfit. Laat me nog maar enkele jaren doorgaan in dat ritme. De momenten van serene rust die erop volgen zijn des te zaliger.”

Ticketverkoop

Ruben Vanraefelghem is overigens niet de enige voetballer van Knokke die de oefensessies combineert met een volledige dagtaak. Thijs Coninckx studeert voor industrieel ingenieur, Jarrick Buysse installeert ramen, Noah Alterman is verkoper en Nils Pierre werkt bij een reclamebureau. Anderzijds zijn doelman Merveille Goblet en Jens Naessens wel profs. (JPV)