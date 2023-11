Racing Waregem A en B gaan beide door in de Beker van West-Vlaanderen

Zowel Racing Waregem A als Racing Waregem B plaatsten zich voor de 1/8 finales van de Beker van West-Vlaanderen. De twee ploegen doen het ook vrij goed in de competitie, maar de B-ploeg spant de kroon met een voorlopige tweede plaats.

“Een hemelsbreed verschil met de twee vorige seizoenen toen wij steevast tegen de degradatie moesten strijden”, geniet kapitein Obi Lein van Racing Waregem B. “Wij begonnen nochtans vrij slecht aan de competitie, want wij verloren op de eerste speeldag met 4-1 in Otegem. Ondertussen kregen wij gelukkig onze revanche, want wij knikkerden hen uit de Beker van West-Vlaanderen. Die zege leverde ons meteen een mooie affiche op tegen Boezinge. Na die eerste competitienederlaag zetten wij een sterke reeks neer en die bracht ons zelfs even aan de leiding. Dat was onverhoopt, maar wel heel aangenaam en wij bleven ook meedraaien in het koppeloton. Op de laatste speeldag van de eerste periode waren wij zelfs nog in de running voor de periodetitel. Wij hadden een zware verplaatsing naar Geluwe, maar wij wonnen de topper en dan was het natuurlijk uitkijken naar het resultaat van Aalbeke. Wij hoopten op een slippertje van de leider, maar die mannen lieten zich niet verrassen op Kuurne en pakten de eerste periode.”

Meer ervaring

“Het is ons derde seizoen in derde provinciale en de ploeg heeft duidelijk stappen gezet en heel wat ervaring opgedaan onder de leiding van onze T1 Steven Camelbeke”, vervolgt Obi Lein. “Het is ook zo dat jonge spelers die in de ploeg gedropt worden meteen goed meedraaien. Een recent voorbeeld daarvan is Victor Muylaert, maar ik kan ook nog andere namen citeren. Nu wij de eerste periode afrondden op de tweede plaats mogen wij onze ambitie misschien wel bijstellen en waarom zou een stek in de top vijf op het einde van de rit niet haalbaar zijn? Uiteraard hopen wij zo lang mogelijk op ons huidig elan door te gaan en het zou leuk zijn mochten wij zaterdagavond in eigen stadion de drie punten pakken tegen Kuurne.”

“De B-ploeg doet het inderdaad prima”, pikt Jason Tarras, T1 van de A-ploeg even aan. “Ook mij hoor je echter niet klagen. Ik ben voorlopig erg tevreden over onze campagne en wij draaien goed mee in de eerste kolom. Wij integreerden de afgelopen weken ook regelmatig met succes jonge spelers in de ploeg en dat is de toekomst. In de Beker van West-Vlaanderen elimineerden wij Varsenare en begin januari bekeren wij op Zwevegem Sport. In de competitie wacht zaterdag een zware klus op Rumbeke.” (IVD)

Zaterdag 11 november om 19.30 uur Racing Waregem B-FCE Kuurne A