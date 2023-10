KV Oostende verrast eersteklasser Eupen in Croky Cup

De eerste affiche in de zestiende finales van de Croky Cup, de eerste ronde met eersteklassers, heeft meteen een verrassing opgeleverd. Tweedeklasser KV Oostende rondde de verre verplaatsing naar eersteklasser Eupen dinsdagavond succesvol af met 0-2.

Daniel Perez (4.), de Venezolaanse huurling van Club Brugge, zette de Kustboys al vroeg op rozen am Kehrweg met een rake kopbal. De Oostkantonners joegen in het restant van de eerste helft naarstig op de gelijkmaker, maar Gary Magnée vond twee keer het doelhout op zijn weg en Alfred Finnbogason en Jason Davidson geraakten niet voorbij doelman Brent Gabriël.

Mohamed Berte viert zijn doelpunt. © BELGA

Na de pauze slaagden de Panda’s er niet in om op hetzelfde elan door te gaan. De bezoekers kwamen enkele keren verraderlijk opzetten en dienden in de slotfase de doodsteek toe via Mohamed Berte (77.), die zijn uitstekende invalbeurt opluisterde met een doelpunt. Davidson incasseerde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd zelfs nog een rechtstreekse rode kaart.