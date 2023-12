Club Brugge kent geen moeite met Zulte Waregem, KV Oostende stunt tegen Genk, Knokke eervol onderuit tegen OHL

Club Brugge heeft zich woensdagavond overtuigend verzekerd van de kwartfinales in de Croky Cup. Het legde tweedeklasser Zulte Waregem moeiteloos over de knie met 4-0. KVO Oostende stuntte tegen Racing Genk en Knokke dwong strafschoppen af tegen OH Leuven.

Andreas Skov Olsen (16’en 19′) ontpopte zich binnen enkele minuten tijd tot de Brugse held. Eerst jaste de Deense winger de openingsgoal op assist van Igor Thiago hoog in doel, alvorens hij een pass van Michal Skoras via de vingertoppen van Ennio van der Gouw in de winkelhaak ramde.

Essevee probeerde aan het begin van de tweede helft op zoek te gaan naar de aansluitingstreffer, maar Igor Thiago (50.) drukte de bezoekende hoop snel de kop in met een onhoudbare kopbal.

Ruud Vormer, gewezen boegbeeld van blauw-zwart, knalde meteen nadien op de binnenkant van de paal aan de overzijde. De honger van de thuisploeg was nog niet gestild: Thiago (58.) frommelde zijn tweede van de avond tegen de touwen en legde de eindscore vast.

Stunt Oostende

Op hetzelfde moment liep Racing Genk tegen een pijnlijke uitschakeling aan op het veld van tweedeklasser KV Oostende: 3-1.

De Limburgers versierden een karrenvracht aan kansen aan de kust, maar kregen halverwege de tweede helft het deksel op de neus door toedoen van Thomas Basila (65.).

(lees verder onder de foto)

De spelers van Oostende vieren hun overwinning tegen Racing Genk. © BELGA/VIRGINIE LEFOUR

Anouar Ait El Hadj (69.) hing de bordjes enkele minuten later alweer in evenwicht, waardoor verlengingen een feit waren. In die extra speeltijd realiseerden Robbie D’Haese (112.) en Luis Hartwig (120.+2) de Oostendse stunt.

Knokke pas met strafschoppen onderuit

In de bekermatch tegen OH Leuven verkocht eerstenationaler Knokke zijn huid duur voor eigen volk in de achtste finales, maar moest finaal met 2-4 het hoofd buigen na strafschoppen, nadat het na 90 en 120 minuten 1-1 stond.

(lees verder onder de foto)

Justin Pieters kon de bordjes in evenwicht brengen, maar Knokke sneuvelde uiteindelijk in de strafschoppenreeks. © BELGA/KURT DESPLENTER

De kustploeg hield gelijke tred met OHL aan de rust. Justin Pieters (45’+3) wiste in de extra tijd van de eerste helft de bezoekende openingstreffer van Joren Dom (25′) uit. In de tweede helft en in de verlengingen kon geen van beide teams nog afstand nemen van elkaar.

Penalty’s moesten uitsluitsel bieden en daarin hielden de Leuvenaren het hoofd het meest koel. Ze misten geen enkele keer, terwijl Knokke tot twee keer toe faalde: 2-4.