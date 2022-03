Club Brugge-coach Schreuder zag tegengoals te makkelijk vallen: “We zijn zelf verantwoordelijk voor deze nederlaag”

Alfred Schreuder is er woensdag niet in geslaagd Club Brugge naar de bekerfinale te leiden. Blauw-zwart leed in eigen huis een pijnlijke 0-3 nederlaag tegen AA Gent. “De teleurstelling is groot, maar we moeten dit snel proberen verwerken”, liet hij na afloop optekenen.

“Ik vind dat we een knappe eerste helft spelen”, opende Schreuder op de persconferentie. “Het eerste doelpunt mocht niet op die manier vallen, onze organisatie stond niet goed. De jongens reageerden wel goed, we creëerden enkele mogelijkheden. Maar de eindfase ontbrak soms wel. Net als de eerste goal valt ook de tweede goal vervolgens te makkelijk. Die bal valt ook gelukkig binnen. Mignolet stond iets te ver naar voren. Gent zette in die fase goed druk. Maar als je een speler van Club Brugge bent, moet je verantwoordelijkheid tonen. We begonnen de tweede helft met vertrouwen, maar dan valt al snel die rode kaart. We wilden iets omzetten. Dat viel echter in het water door de derde goal. En dan speelt Gent, een team met veel kwaliteiten, het goed uit. Na rust hebben we te weinig gecreëerd.”

Heel teleurgesteld

“De focus gaat nu volledig naar de competitie”, ging Schreuder verder. “Iedereen was heel teleurgesteld in de kleedkamer. De kopjes hingen naar beneden. We zijn zelf verantwoordelijk voor deze nederlaag. We spelen tegen een goede tegenstander, maar hadden hier niet met 0-3 moeten verliezen. Maar dat hoort bij topvoetbal, we moeten karakter tonen en dit de komende dagen proberen verwerken. We moeten snel de rug rechten voor de partij van zaterdag in Seraing.”