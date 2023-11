Bussen KRC Harelbeke supporters vertrokken naar Standard Luik voor 16e finale Croky Cup

750 KRC-supporters zijn met 13 bussen vertrokken naar de wedstrijd tegen Standard Luik in Luik. Tezelfdertijd raakte bekend dat Group Daenens een stevige participatie neemt in KRC Harelbeke.

Op 1 november speelt KRC Harelbeke om 20.30 uur de 1/16de finale van de Croky Cup, de Beker van België zeg maar, tegen Standard Luik in Sclessin. De club vertrok in de late namiddag met 13 bussen naar hun stadion. “Als amateurclub zijn we ongelooflijk trots dat 750 fans meegaan. Op amateurniveau is dit ongezien. Veel eersteklasseclubs halen die aantallen ook niet voor een verplaatsing”, zeggen Bart Deschepper en Jan Feys van het bestuur.

Doorgaans trekt de ploeg Sporting West Harelbeke/KRC Harelbeke zo’n 1.000 toeschouwers naar het Forestiersstadion. “De interesse voor de verplaatsing naar Luik versterkt ons in de vaststelling dat onze Ratjes springlevend zijn. Het wordt een klein feest en stilletjes durven we dromen van een echte stunt, want 22 jaar geleden schakelden onze Ratjes ook al eens Standard Luik uit. Het was het grote Standard met Preud’homme, Gerets, Tahamata en andere kleppers dat datzelfde seizoen de finale van Europabeker II speelde tegen Barcelona. Kunnen onze Ratjes dat nog eens overdoen?”

Een kleine rondvraag bij 30 man leert ons dat de helft droomt van een stunt. “Een stunt kan altijd, maar ik hoop in de eerste plaats dat het geestig wordt en dat we ook een mooie wedstrijd zien”, aldus Lieven Van Dycke. “We gaan voor een paars-wit uit-vak. We komen live op tv, dus doe jullie best en last but not least: we maken er een feest van”, zegt terreinverzorger van KRC, Stefaan Himpe.

“We gaan KRC Harelbeke nog meer de plek geven die het verdient”

Enkele uren voor het vertrek van de karavaan naar Standard Luik kwam er leuk nieuws vanuit de club: de Group Daenens neemt een stevige participatie in KRC Harelbeke. KRC en de Group Daenens hebben een akkoord bereikt voor een langdurig partnerschap. Nico Daenens wordt bij de Ratjes de nieuwe voorzitter en wil de club niet enkel sportief uitbouwen, maar ook de sociale werking verder versterken. “Ik ben vereerd om deze rol te mogen opnemen, en blij met het vertrouwen dat ik kreeg van de huidige beheerraad. We gaan KRC Harelbeke nog meer de plek geven die het verdient”, vertelt Nico.

Nico Daenens is CEO van Group Daenens, een overkoepelende groep van bedrijven die actief zijn binnen de dienstverlenende sector. In de voorbije maanden was er een intense periode waarin medewerkers van de Group Daenens de club hebben doorgelicht. “Deze club is supergezond. Niet enkel financieel, maar ook organisatorisch staat er een stevige structuur. Tegelijk zie je dat deze op alle vlakken zoveel potentieel heeft, Welke amateurclub lokt wekelijks 1 000 toeschouwers en kan 750 fans naar Luik brengen voor een bekerwedstrijd? Wist je dat deze club al meer dan 600 leden heeft?”

“Het vergt wat geduld om een mooi resultaat te halen. Welnu, ik ben geduldig”

Voor dit seizoen was er al een engagement van de Group Daenens om een stimulans te geven aan de werking van de eerste ploeg, maar met de beheerraad van KRC werd een akkoord bereikt om op veel langere termijn samen op pad te gaan. “We willen voor KRC Harelbeke een stapsgewijze groei. We willen het uiteraard sportief wel goed doen en mikken hoe dan ook hogerop.”

“De dagelijkse leiding blijft in handen van de bestuursleden die al vele jaren KRC Harelbeke managen, onder leiding van een nog aan te duiden CEO. Zij krijgen nog de versterking van iemand die voltijds actief zal zijn op de club. Broodnodig voor een club die intussen 600 leden telt.”

“KRC Harelbeke heeft niet enkel een mooie jeugdwerking, die we verder willen uitbouwen, maar heeft met het G-voetbal en het wandelvoetbal nog andere mooie pijlers. Ik zou niet liever hebben dat we binnenkort ook damesvoetbal kunnen aanbieden. Dit is hier een project naar mijn hart. Ik wil het sociale weefsel van de stad versterken vanuit deze club. Het vergt wat geduld om een mooi resultaat te halen. Welnu, ik ben geduldig.”

Blij met steun

Bij KRC Harelbeke is er ook groot optimisme over de grote participatie van de Group Daenens. “Wij waren daar niet echt naar op zoek, want KRC is een erg gezonde club”, aldus Bart Deschepper en Jan Feys namens de beheerraad. “Tegelijk zien we dat het voor het handvol vrijwilligers in het bestuur erg lastig wordt om zo’n grote club dagelijks te leiden.”

“De intrede van Nico zal KRC zoveel sterker maken. En iedereen weet dat, als je nog vooruit wil met je A-elftal, er bijkomende steun nodig is. Maar kijk eens hoe onze club leeft: zoveel volk en beleving hebben we in jaren niet gehad. En dat realiseren we allemaal al in de enkele maanden nadat we met de Group Daenens kennis hebben gemaakt.”