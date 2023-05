Bekende ref Bart Zeebroek uit Oostende fluit zijn laatste wedstrijd: “Een boek vol geweldige herinneringen”

Oostendenaar Bart Zeebroek mag zijn fluitje definitief opbergen. Vorige week woensdag floot hij zijn laatste wedstrijd als ref in de Belgische Voetbalbond. De match voor de Beker van België U21, tussen KVO en OH Leuven, op het kunstgrasveld van De Schorre in Oostende, betekende zijn afscheid en werd massaal bijgewoond door familie, collega’s en vrienden. Na de zege op een diefje voor KVO en een knappe prestatie van de ref, was het moment aangebroken om echt afscheid te nemen. Het ging er best emotioneel aan toe, met tal van omhelzingen, bloemen en cadeaus voor de afscheid nemende ‘president’.

Bart Zeebroek was ervan aangedaan. “Vandaag sluit ik noodgedwongen een van de mooiste hoofdstukken van mijn leven af. Ik had nooit durven dromen dat de wereld van het voetbal nog zo’n grote impact zou hebben. Het is spijtig, maar corona en de gevolgen ervan bleken uiteindelijk een (te) moeilijke tegenstander. Wat overblijft, is een boek vol fantastische herinneringen en veel dankbaarheid aan alle mensen die me de afgelopen 23 jaar vergezelden op deze geweldige trip. Ik mocht veel mensen, spelers, trainers, clubmensen en supporters ontmoeten en leren kennen. Ik dank iedereen voor het wederzijdse respect”, klinkt het.

“Mijn rit doorheen de wereld van de arbitrage is zonder meer fantastisch geweest. Dankzij mijn voetbalhobby ben ik op plekken geweest waar ik als kind van droomde. Mijn dank gaat uit naar de vele vrienden en collega’s van de vriendenkring KVSOO Scheidsrechters Oostende, die me op en naast het veld steeds met raad en daad hebben bijgestaan. Ik heb van jullie erg veel bijgeleerd. Mensen als Danny Roose, Mario Carette en ook mijn opvolger, Jan Boterberg, hebben van mij de ref gemaakt die ik tot op heden was, een man met zin voor verantwoordelijkheid en mensenkennis. Dit afscheid, in het bijzijn van zoveel vrienden, familie en kennissen, zal ik voor altijd koesteren. Merci!”

Van voetballer tot ref

Bart Zeebroek (42) heeft een relatie met Tahnee Verkempinck en is de papa van Céleste (6) en Lauric (3). Hij geeft al 21 jaar Frans aan het OLV College in Oostende, waar hij ook coördinator is van de eerste graad. “Ik begon met voetballen bij de duiveltjes van Hermes Oostende”, vertelt Bart. Met Roland Van Leke werden we kampioen bij de cadetten. Ik had ook Geert Peene als trainer. Als middenvelder speelde ik me in de kijker en ik werd aangetrokken door KVO. Door een hersentrombose, toen ik vijftien was, moest ik stoppen met voetballen. Na vier maanden revalidatie heb ik toch nog geprobeerd om te hervatten bij de juniores van Hoger Op Oostende. Ik mocht niet koppen en ik ben gestopt. Ik werd 18 in 1999 en via Manu Mommerceny schreef ik me in voor de cursus scheidsrechter bij de Oostendse Vriendenkring, in het lokaal Zaal Orbit. Mario Carette was toen voorzitter en lesgever. Tegen alle verwachtingen in, werd ik zeer vlug aangeduid voor een wedstrijd van de miniemen van SV Bredene. Dat viel best mee en ik had de smaak te pakken”, weet Bart.

“Bart heeft van los zand een vriendenkring gemaakt” – voorzitter Jan Boterberg

“In het seizoen 2001-2002 werd ik al aangeduid voor een eerste match in 4de provinciale. Elk jaar kreeg ik promotie en na anderhalf seizoen tweede provinciale steeg ik, in 2006, ook naar eerste provinciale. Na drie seizoenen vierde nationale en nog eens drie seizoenen derde nationale maakte ik in 2013-14 promotie naar tweede klasse, de Belgacom Super League. Ondertussen was ik geëvolueerd naar een volwassen referee, die veel trainde en de wedstrijden goed voorbereidde. In 2014 werd ik getroffen door een voetblessure, gescheurde kruisbanden van mijn enkel. Ik was een half seizoen out, heb nog willen hervatten en door de hervorming van de competities, moest ik in 2016 opnieuw starten in eerste amateur. In 2018 kreeg ik ook de kans om te starten in de VAR. Na anderhalf seizoen begon ik het contact met de spelers en de actie op het terrein te missen en dan heb ik beslist om terug te keren naar tweede amateur. Na een nieuwe promotie naar eerste amateur, kon ik weer wedstrijden fluiten op een hoog niveau, met ambitie om nog te stijgen.”

Nog eens pech

Een zware coronabesmetting in 2021 heeft echter roet in het eten gegooid. “Na een week ziekenhuis en onvoldoende revalidatie, heb ik nog teruggevochten om weer de oude te worden. De laatste twee seizoenen moest ik vaststellen dat ik mijn niveau niet meer kon halen, zowel professioneel als sportief. Na elke wedstrijd betaalde ik de tol van mijn inspanningen. Keer op keer werd ik geconfronteerd met onvoldoende recuperatie voor mijn volgende wedstrijd. Daarom werd ik verplicht voorrang te geven aan mijn gezondheid en mijn gezin. Begin mei besliste ik er een streep onder te trekken. Ik heb veel te danken aan het voetbal, maar het is genoeg geweest.”

De laatste wedstrijd op De Schorre verliep in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s: Merci President! © FRO

“Ik blijf lid van de Vriendenkring van Scheidsrechters, waarvan ik tien jaar voorzitter was en waar ik een actieve vereniging van maakte, met etentjes, vergaderingen en gastsprekers: de KVO-trainers, wielerkampioen Johan Museeuw en snooker-ref Olivier Marteel. Ik nam over van Mario en werd drie jaar geleden opgevolgd door Jan Boterberg, die nu actief is in eerste klasse. Ik hoop dat er nog enkele jongens in zijn voetsporen zullen volgen. Een goede referee ben je wanneer je onopvallend een match in goede banen kunt leiden, iedereen tevreden is en indien je, enkele weken later, mag terugkeren. Merci heren en dames referees, maar zeker ook dank aan mijn vriendin, Tahnee!”

Vriend voor het leven

De huidige voorzitter, Jan Boterberg, looft de verdiensten van ref, en vooral president, Bart Zeebroek. “De vriendenkring zat in een dipje en Bart heeft in moeilijke tijden het voorzitterschap overgenomen van Mario Carette. Er waren weinig leden en Bart heeft voor een nieuwe dynamiek gezorgd met veel nieuwe kandidaat-scheidsrechters. In de Van Gogh vonden we een nieuw lokaal. Bart heeft altijd alle refs gesteund, ook in mindere omstandigheden. Hij heeft van los zand weer een vriendenkring gemaakt, echte collega’s die elkaar door dik en dun steunen. Hij had persoonlijk contact met alle leden, bleef in alle omstandigheden positief en als het nodig was, volgde hij ook de matchen. Hij was en is de vriend van iedereen! Ik hoop dat we in de toekomst nog veel samen zullen gaan fietsen én samen, met vrouwen en kindjes, op vakantie mogen gaan!”