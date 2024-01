Trainer van BS Geluveld neemt na drie weken al ontslag: “Komt als een verrassing”

BS Geluveld moet amper drie weken na het aanstellen van Nordine Vanroosbeke al op zoek naar een nieuwe coach. Vanroosebeke gaf zijn ontslag in Geluveld nadat hij begin december werd voorgesteld als nieuwe T1.

Ook voor secretaris Ronny Durnez komt het ontslag als een verrassing. “Ik heb het nieuws ook pas vernomen. Nordine stopt wegens persoonlijke redenen, meer heb ik tot nu nog niet vernomen.”

Vanroosebeke, die in 2022 zijn ontslag gaf in Blauwvoet Otegem wegens gezondheidsredenen, zal dus vanaf heden de trainingen niet meer leiden. “Deze worden verdergezet door de assistent-trainer Davy Callens,” gaat Durnez verder. “Davy is iemand die zelf nog maar enkele weken bij de club is aangesloten. Hij was meegekomen als assistent van Nordine.”

BS Geluveld, dat voorlaatste staat, is zo al toe aan zijn tweede trainerswissel. Zowel Pedro Nolf als nu Nordine Vanroosebeke beslisten zelf om de club te verlaten. “Beide keuzes hebben niets met elkaar te maken. Daarnaast hebben ze ook niets met de sportieve resultaten te maken,” vervolgt de zestigjarige. “We moeten nu kort voor de herneming van het seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Er is daarin nog niets beslist. Maar vandaag kreeg ik wel al twee kandidaturen binnen.”

Ondanks de woelige weken gelooft Durnez dat ze in Geluveld nog in staat zijn om het tij te keren. “Er moet altijd geloof zijn. Anders begin je er beter niet aan. Er komen nu enkele belangrijke wedstrijden aan, waarin we punten moeten kunnen pakken. Het seizoen is nog maar halfweg, dus er is nog veel mogelijk,” besluit een strijdvaardige Durnez. (BP)