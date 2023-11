Romain Haghedooren is nieuwe T1 van Dosko Beveren

Derdeprovincialer Dosko Beveren heeft zijn nieuwe trainer voorgesteld. Romain Haghedooren (37) heeft een rijkgevulde voetbalcarrière achter de rug en was tot voor kort hoofdtrainer bij eersteprovincialer KSK Oostnieuwkerke. Hij volgt bij Dosko Lieven Dheedene op, die onlangs zijn ontslag gaf.

Romain Haghedooren is geen onbekende naam in het voetbalwereldje. Hij debuteerde in de Jupiler Pro League bij Excelsior Moeskroen in het seizoen 2005-2006, waar hij een dertigtal matchen speelde. Daarna voetbalde hij in tweede klasse bij RFC Tournai, FC Brussels en KSV Roeselare en was hij ook nog actief bij Winkel Sport, Torhout KM en VK Dadizele, waar hij zwaar geblesseerd geraakte aan de knie.

De voorbije 2,5 seizoenen was hij actief als hoofdcoach bij KSK Oostnieuwkerke, maar daar gaf hij onlangs zijn ontslag. “Ik heb er constant tegen de degradatie moeten vechten en dat vergt veel van een coach”, vertelde Haghedooren in deze krant over zijn vertrek bij de eersteprovincialer.

Hij gaf toen wel aan open te staan voor een nieuwe uitdaging, want “ik kan niet zonder voetbal”. Die heeft hij na een tiental dagen al gevonden bij Dosko Beveren, waar Lieven Dheedene onlangs zijn ontslag gaf als T1 nadat hij zich niet meer gesteund voelde door enkele spelers. Dosko staat momenteel derde in derde provinciale A met 23 punten uit elf matchen.