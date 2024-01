KSV De Ruiter (3A) blijft verbazen met tweede plek

Voor het seizoen waren er eigenlijk maar twee uitgesproken titelkandidaten met Dosko Beveren en Beselare, maar altijd is er wel ergens een verrassing. Dit jaar heet die ploeg KSV De Ruiter, die nog maar net uit vierde provinciale is gepromoveerd. Na 17 speeldagen staat het team van Gregory Werbrouck op een mooie gedeelde tweede plaats op 7 punten van leider Beselare, niet toevallig de tegenstander van zondag.

Met de 23-jarige doelman Keanu Provoost blikken we vooruit op deze topper. “Niemand kan wellicht ontkennen dat Beselare de beste ploeg is van de reeks. Ze staan niet toevallig solo op kop. Vandaar dat we ook zondag al tevreden zouden zijn met een gelijkspel, met een overwinning natuurlijk dubbel tevreden. Zelf hadden wij ons seizoen niet zo verwacht. Na een promotie hoop je om in eerste instantie zo snel mogelijk het behoud te realiseren en de rest zie je dan wel, want het bestuur wil eigenlijk alleen een stabiele derdeprovincialer zijn. Natuurlijk hebben we nu al onze ambities verlegd. We zullen met niks minder tevreden zijn dan een eindrondeticket. En eens daarin weet je natuurlijk nooit. Onze visie voor de eindronde is: alles mag en niets moet.” KSV De Ruiter beschikt dit seizoen over twee evenwaardige keepers met Sam Vanden Borre en Keanu Provoost. Eerstgenoemde kreeg tot eind november de voorkeur. “Dan gaf Sam zijn selectie op om de Kilimanjaro te beklimmen. Voor mij was dit de uitgelezen kans om mij te bewijzen. Uiteindelijk heb ik die met beide kansen gegrepen. Sindsdien hebben we niet meer verloren.”

Kansen

Er is dus geen reden tot vertrek? “Zeker niet. Twee jaar geleden ben ik hier aangekomen omdat er bij mijn vorige club Hooglede geen speelmogelijkheden waren bij de eerste ploeg. Hier gaf men die kansen wel. Vandaar dat ik nu een van de eerste was om een nieuwe verbintenis voor volgend jaar te ondertekenen”, besluit de zelfstandig schrijnwerker uit Hooglede. (SBR)

Zondag 28 januari om 14.30 uur: KSV De Ruiter – KEVC Beselare.