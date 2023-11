Hugo Hollebecq belangrijk voor zijn ploeg US Ploegsteert (3A)

US Ploegsteert-Bizet (3A) won met 0-7 bij GS Voormezele. Man van de match was Hugo Hollebecq die vier treffers voor zijn rekening nam. Zondag wacht KSV De Ruiter in Henegouwen.

Hugo Hollebecq (19) werd tussen zijn 7de en 16de gevormd bij KVK Westhoek. “Sinds enkele jaren ben ik terug bij Ploegsteert en ik mocht de voorbije jaren proeven van de eerste ploeg”, vertelt Hugo. “Ik ben een aanvallend ingestelde speler, meestal speel ik op de tien. Ik ben technisch vaardig. Op vlak van duelkracht is er nog ruimte voor verbetering.”

Hugo kreeg de voorbije seizoen stelselmatig het vertrouwen van de technische staf. “Het is mijn doel om een vaste waarde te blijven dit seizoen. Het klikt goed met coach Mathieu Vermeire en ik werk keihard om beter te worden.” De student marketing aan de EPHEC in Brussel stond ook tegen GS Voormezele aan de aftrap en vond maar liefst vier keer de weg naar doel. “Het was een fantastische namiddag. Eigenlijk had de score nog hoger kunnen oplopen, we hadden veel kansen. Na de match hebben we het goed gevierd, want je wint niet elke week met zulke cijfers. Bij de jeugd scoorde ik wel al vier keer in een match, in een eerste ploeg was het een primeur.”

Ambitie eindronde

USPB telt na negen matchen 14 punten. “Ik denk dat er meer inzat tegen Handzame en Elverdinge, maar verder mogen we niet klagen. Na de zege tegen Gits pakken we nu zes op zes en we hopen ook tegen KSV De Ruiter een positief resultaat neer te zetten. Het wordt een interessante test. De eindronde is onze doelstelling”, aldus Hugo, die af en toe naar het Stade Pierre Mauroy gaat met zijn vrienden. “Ik ben fan van LOSC Lille en pik geregeld een wedstrijd mee.”