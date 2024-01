GS Voormezele (3A) heeft reeksje nodig

Het loopt niet lekker bij GS Voormezele. De groenhemden staan voorlaatste in derde provinciale A, met amper elf punten. Wil men zich alsnog redden, dan moet er de komende weken een zegereeks geboekt worden. Dat beseft ook de 24-jarige middenvelder Aaron Saelens.

Op bezoek bij Sporting Keiem opende Gold Star Voormezele het nieuwe jaar met een 4-0-nederlaag. “Het kalf was al heel vroeg verdronken”, zegt Saelens. “Na een kwartier moesten we met tien man verder, na de uitsluiting van Christophe Bouchaert wegens protest. Toch bleef het nog relatief spannend, tot we kort na de rust een derde tegendoelpunt slikten. Daarna was het onmogelijk om nog te reageren. We blijven echt in de hoek zitten waar de klappen vallen. Er zit echt niks mee, we hebben voortdurend schorsingen en ook van blessures bleven we niet gespaard. Toch panikeren we nog niet, maar we beseffen wel dat er dringend een reeks overwinningen nodig is om rustiger te kunnen ademen.”

Geen topploeg

Dit weekend komt ploeg in vorm KSV De Ruiter over de vloer. “Hun resultaten zijn momenteel spraakmakend, met vorig weekend nog een overwinning tegen leider Beselare, maar ik beschouw De Ruiter niet echt als een topploeg. In de heenmatch kwamen we daar zelfs 0-2 voor, maar na de pauze moesten we alsnog onze meerdere erkennen. Zondag zullen we hen met open armen ontvangen, want na die heenwedstrijd hebben we dus nog iets recht te zetten.”

Als de Voormezelenaars ook volgend seizoen nog in derde provinciale willen aantreden, breken nu belangrijke weken aan. “Het zal inderdaad zaak zijn om zoveel mogelijk punten te pakken. Het enthousiasme binnen de groep is zeker nog niet verdwenen, maar dat zal nu ook getoond moeten worden op het veld.”

Ook bij Gold Star zijn de besprekingen voor volgend seizoen aangevat, maar Saelens nam nog geen beslissing. “Ik heb hier al veel mooie momenten meegemaakt, met de promotie van vorig seizoen als hoogtepunt, maar nu moeten we ons focussen op de strijd om het behoud”, besluit de schrijnwerker uit Geluwe. (SBR)

Zondag 14 januari om 15 uur: GS Voormezele – KSV De Ruiter.