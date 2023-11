Dosko Beveren (3A) moet op zoek naar nieuwe trainer na vertrek van Lieven Dheedene

Derdeprovincialer Dosko Beveren moet op zoek naar een nieuwe trainer. Lieven Dheedene liet immers weten dat hij ermee stopt. Nochtans staat de ploeg knap derde met 22 punten uit tien matchen.

De reden van zijn ontslag is dat Lieven Dheedene volgens zijn gevoel niet langer op de medewerking van enkele spelers kon rekenen. “Het is spijtig dat we op zoek moeten naar een nieuwe trainer”, aldus voorzitter Philip Carron. “Ondanks de recente 7 op 15 mogen we terugblikken op een mooie start en staan we op de derde plaats in de stand. Tijdens de Raad van Bestuur begin deze week hadden we nog een gesprek met de trainer en spraken we ons vertrouwen in hem uit. Hij behaalde resultaat en gaf ondertussen al twee jeugdspelers van Jong Dosko (Ferre Wylin en Yarne Terryn, red.) kansen in de A-kern, wat hier heel belangrijk is. Maar de dag erop liet hij toch weten dat hij ermee stopt omdat een drietal spelers tegen werken.”

Dosko moet dus op zoek naar een nieuwe trainer. “We zullen rustig de tijd nemen om een nieuwe, geschikte trainer aan te stellen. Het is voor ons heel belangrijk dat de nieuwe T1 met de jeugd wil werken. En we willen nog altijd meestrijden voor promotie dit seizoen. In afwachting van die nieuwe trainer neemt T2 Alexander Parmentier de leiding over het eerste elftal over.”

Wie interesse heeft om T1 te worden van Dosko Beveren kan tot woensdag 15 november contact opnemen via info@doskobeveren.be.

Zondag 12 november om 15 uur: SK Elverdinge – Dosko Beveren.