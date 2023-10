Doelman Vandenborre (KSV De Ruiter – 3A) vraagt scherpte

In zijn promotiejaar naar derde wist KSV De Ruiter direct te overtuigen. Tot vorig weekend stond het team van Gregory Werbrouck op een knappe tweede plaats. Na het verlies bij Dikkebus moest het een plaatsje inleveren. Bij de zaak blijven is dus de boodschap, zegt Sam Vandenborre.

“Onze openingsmatch, op Dosko Beveren, verloren we nipt, en daarna konden we vier keer op rij winnen”, zegt de 27-jarige doelman. “Natuurlijk wilden we dat ook bij Dikkebus, maar dat is dus niet gelukt. We hebben nochtans niet slecht gespeeld. Alleen werden bijna alle foutjes afgestraft en zat het ons niet mee. Dan kun je het wel schudden.”

Erin vliegen

Zondag komt Proven op bezoek, al enkele jaren een toonaangevende ploeg in de reeks. “Bij de meeste van onze spelers is Proven een nobele onbekende. We volgen wel alle tegenstanders via hun uitslagen en dus weten we dat het geen slechte ploeg kan zijn. We zullen vanaf minuut één erin moeten vliegen. We willen niet weer zo’n tegenvaller als op Dikkebus beleven. Dat mag ook niet, als je bovenaan wil meedraaien.”

Sleutelen

Er zal wel weer aan de opstelling moeten gesleuteld worden. “Er zijn momenteel twee geblesseerden. Kapitein Vincent Gayce is geopereerd aan de meniscus en zal nog een vijftal weken buiten strijd zijn. En Jens Bailliu liep in de voorbereiding een spierscheur op, maar hij traint alweer mee met de groep. Aan de trainer om hem te gepasten tijde in te zetten.”

Spelen

Sam is aan zijn tweede passage toe bij KSV De Ruiter. “In eerste passage bleef ik hier drie jaar, nu is het ook al weer mijn tweede seizoen, en ik ben heel blij met de vele speelkansen. Ik ben nu zevenentwintig, en op die leeftijd wil je natuurlijk graag spelen”, besluit de ambtenaar uit Rumbeke, die zijn eerste voetbalstappen bij Club Roeselare zette en later verhuisde naar Rumbeke. (SBR)