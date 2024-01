Diederik Pattyn en Diego Caron zijn niet langer trainer bij VKW Vleteren: duo trekt volgend seizoen naar SK Zillebeke

De sportieve resultaten waren na de mindere start nochtans een pak beter, maar toch zijn Diederik Pattyn en Diego Caron niet langer trainer bij derdeprovincialer VKW Vleteren. Het duo gaat volgend seizoen aan de slag bij SK Zillebeke in vierde provinciale. Die club sprak intussen ook met enkele spelers van VKW Vleteren.

Diederik was bezig aan zijn vijfde seizoen en gaf eerder al aan dat het zijn laatste zou zijn. Zijn laatste seizoen begon met een 2 op 30. “Ik ging op zoek naar een oplossing en Diego Caron – vorig seizoen actief bij SK Zillebeke – was bereid om onze staf te versterken”, zegt Diederik. “Het legde ons geen windeieren, want we haalden 13 op 15 en stonden tegen Nieuwjaar weer tussen de mensen. Rond de kerstdagen heb ik nog eens benadrukt bij de voorzitter dat ik zou stoppen op het einde van het seizoen. Diego zei ook dat hij niet zou blijven als ik vertrok.”

Rond de tafel

SK Zillebeke mag dit jaar niet met een eerste ploeg aantreden, na een schorsing voor een vermeende omkoopaffaire. Volgend jaar mogen ze herstarten in vierde provinciale. Diego Caron keert terug en vroeg Diederik of hij meewilde stappen in het verhaal. “Toen ik vertelde dat ik zou stoppen bij Vleteren, ben ik gaan praten met SK Zillebeke. Ook enkele spelers – geen acht of negen zoals er hier en daar gezegd wordt – zaten rond de tafel. Op dit moment zijn er nog geen handtekeningen gezet van spelers, want sommige spelers gaan ook bij andere clubs luisteren.”

Niet onder druk zetten

“Bovendien zet ik niemand onder druk en gaat en staat iedereen waar hij wil. Ik ben hier misschien wel wat in de fout gegaan en ik begrijp dat het bestuur gefrustreerd is. Het zorgde in ieder geval voor een moeilijk werkbare situatie. Na goed overleg met mijn naasten leek het beter om op te stappen bij Vleteren. Een einde in mineur na vijf mooie jaren. Ik ben iedereen van de club dan ook heel dankbaar. Het was een mooie periode met onder meer de promotie naar de derde en vorig jaar het behoud op vijf matchen van het einde. Ik had liefst met een positieve noot afgesloten op het einde van het seizoen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat Vleteren de capaciteiten heeft om in derde te blijven.”

Autosport

Voor Diederik volgt nu een rustige periode op voetbalvlak. “Ik ga meer tijd doorbrengen met mijn gezin en ik heb ook een heel drukke job. Volgend jaar zal ik het voetbal combineren met autosport. Ik zal als co-piloot enkele buitenlandse rally’s meedoen. Deze kans krijg ik niet elk jaar.”

Jammer

“Diederik is een joviale man en heeft de voorbije jaren goed werk geleverd”, reageert voorzitter Marnick Sercu. “We hoorden elkaar bijna dagelijks en hij was een vriend geworden. Toch is het jammer hoe dit moet eindigen. Ik had liever gehad dat er open communicatie was, in plaats van achter onze rug dingen te regelen. We zijn koud gepakt geweest, want we dachten dat Diederik zou passen in een andere functie binnen de club. Ik weet natuurlijk ook wel hoe de voetbalwereld in elkaar zit. De trainer is een passant en de spelers gaan en staan waar ze willen, maar ik had wat meer eerlijkheid verwacht.”

Opvolger

De voorzitter zal wellicht vrijdagavond met Rudi Polley op de bank zitten tijdens de verplaatsing naar Dosko Beveren. “Een aartsmoeilijke verplaatsing, tegen een ploeg die slechts drie tegengoals slikte thuis. Bovendien missen we een handvol spelers. Diederiks opvolger zal wellicht vanaf begin volgende week actief zijn.”