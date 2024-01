Angelo Lucas is ambitieus met Dikkebus (3A): “We lijken op alle vlakken klaar voor een stap hogerop”

Na 17 speeldagen staat Sparta Dikkebus op de vierde plaats in derde provinciale A en dat doet dromen. “We lijken op alle vlakken klaar voor een stap hogerop”, stelt Angelo Lucas, die al bijtekende voor een vijftiende seizoen in de hoofdmacht.

Kapitein Angelo Lucas en co konden zich dankzij het vrije weekend op een rustige manier voorbereiden op de derby tegen SK Elverdinge. “Tussen beide clubs heerst er geen vijandigheid, waardoor we dit als een wedstrijd als een ander beschouwen”, stelt de zelfstandige uit Nieuwkerke. “De heenwedstrijd eindigde op 2-2 en daarmee mochten wij ons eigenlijk nog het meest gelukkig mee prijzen, want Elverdinge liep twee doelpunten, Dikkebus haalde in het slotkwartier nog een onverhoopt punt binnen. Nu willen we voor eigen publiek met een overwinning uitpakken, ook al is het tegen een goeie middenmoter. Die drie punten hebben we absoluut nodig in de strijd om de eindronde. Deze ambitie hadden we voor het seizoen al uitgesproken en willen we nu ook realiseren. De komende weken zijn in dat opzicht van levensbelang.” De Spartanen staan nu op een plaats die recht geeft op de eindronde en er wordt al stiekem aan promotie gedacht. “We spelen nu al voor het derde jaar op rij in de top van derde provinciale en lijken op alle vlakken klaar voor hogerop. Ook sportief, want bijna de volledige kern blijft op post, op enkele jongens na die stoppen met voetballen.”

Stapje hogerop

Zelf heeft de verdedigende middenvelder ook niet getwijfeld om bij te tekenen. “Straks ga ik mijn vijftiende seizoen in en hopelijk is dat in tweede provinciale. Zelfs op mijn 35ste heb ik geen schrik voor dat stapje hogerop. Ik kijk zelfs uit naar de vele derby’s, zoals Poperinge, Vlamertinge, Zonnebeke en zeker ook Nieuwkerke, mijn thuishaven. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Eerst in de eindronde geraken.” (SBR)

Zondag 28 januari om 14.30 uur: Sparta Dikkebus – SK Elverdinge.