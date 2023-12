Spits Mauceri moet FC Aalbeke aan zege helpen in topper: “Scoor dit jaar te weinig goals”

FC Aalbeke walste vorige week met 0-3 vlot over Winkel Sport B heen. Zaterdag wachten de Blauwe Uilen een topper tegen achtervolger RC Waregem B. Als Aalbeke de overwinning in eigen huis houdt, slaat het een kloof van acht punten, kan het straks met een goed gevoel aan de feestdagen beginnen. “Op eigen veld zijn we nog ongeslagen en we moeten dat zo houden”, kruist Lorenzo Mauceri de vingers.

Komende zaterdag, ter gelegenheid van de topper tegen RC Waregem B, steekt Aalbeke de wedstrijd in een feestelijk kleedje. Vanaf 15 uur is er een kerstmarkt met meerdere standjes en speelt de Aalbeekse jeugd vooraf een tweetal wedstrijden. Daarna is het woord en de daad aan de grote jongens. Die moeten met een zege het blauw-witte feest compleet maken. “Dat is de bedoeling”, lacht Lorenzo Mauceri.

“We weten wat op het spel staat en mogen niet falen voor eigen publiek. Momenteel is het nog te vroeg om over de titel te beginnen. Maar bij winst doen we een schitterende zaak, bezorgen de concurrenten een stevige kater. Gemakkelijk zal het niet gaan. Het jonge RC Waregem staat niet toevallig op de tweede plaats en heeft aardig wat talent lopen.”

“Ik heb mijn tekort aan scorend vermogen goed gemaakt met een betere werklust”

Scoren is altijd het handelsmerk geweest van Lorenzo Mauceri. In deze competitie moet hij het voorlopig met vier doelpunten stellen. “Te weinig”, bekent de 29-jarige Lauwenaar. “Destijds bij de jeugd van Menen, later bij Wevelgem en Moorsele scoorde ik aan de lopende band. Bij Moorsele schoot ik er enkele seizoenen geleden nog 30 tegen de netten. Maar als spits wordt je hard aangepakt.”

“Ik hield er een blijvende voetblessure aan over en speel wekelijks met pijn wekelijks. Waar ik vroeger eerder aan de luie kant was en wachtte tot de bal in de zestien kwam, heb ik mijn tekort aan scorend vermogen goed gemaakt met een betere werklust. Precies door mijn voetblessure ben ik nog niet op niveau, maar het gaat de goede kant op.”

Lorenzo Mauceri is in Menen aan het werk bij de Post. “Geen job voor langslapers”, lacht de Aalbeekse aanvaller. “Om 4.30 uur moet ik uit de veren. Het was aanvankelijk even wennen. Op dinsdag- en donderdagavond, na de twee wekelijkse trainingen, moet ik zeker niet in slaap gewiegd worden.”

(Fons Vandewynckele)

Zaterdag 09 december 18.30 uur: FC Aalbeke-RC Waregem B.