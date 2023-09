Voetbalseizoen opent met derby tussen KVC Ichtegem en SK Eernegem: “Geen goeie band tussen buren”

De kalendermaker kon het niet beter bedenken! In derde provinciale B opent de competitie met een derby tussen KVC Ichtegem en SK Eernegem. Beide clubs beginnen met uiteenlopende ambities aan het seizoen. Een vooruitblik met de voorzitters Rudy T’Jonck (Ichtegem) en Franky Krenski (Eernegem).

Het is al enige tijd geleden dat de buren in de competitie tegenover elkaar stonden. Eernegem speelde tien jaar geleden in de toenmalige bevordering en viel geleidelijk terug. Sedert vorig seizoen acteren beide clubs in derde provinciale. “Wij zitten voor het eerst weer in de Brugse reeks”, weet T’Jonck. “De voorbije jaren speelden we altijd tegen clubs uit de Westhoek. De Brugse reeks is sterker, wordt algemeen aangenomen. Afwachten wat het wordt. Wij mikken, na een slechte voorbereiding, op een rustig seizoen.”

Bij Eernegem ligt de lat hoger. “Wij willen meedraaien in de top, we hopen eindrondekandidaat te zijn”, benadrukt Krenski. “Eigenlijk was dat ook vorig seizoen het opzet, maar dat is niet gelukt. Door een reeks blessures, door een aantal beslissingen in wedstrijden tegen potige teams. Enkele nieuwe jongens hadden het moeilijk om zich te integreren. Excuses, maar misschien was het van onze kant ook iets te weinig. Ik denk dat we gewapend zijn voor een stapje hoger dan de negende plaats in de vorige competitie.”

Barbecue

Een echte derby als openingsmatch: bij KVC Ichtegem wordt dat aangegrepen om een beetje feeststemming te creëren. Gelijk hebben ze. ‘s Middags wordt de barbecue aangestoken. “Neen, ik kreeg nog geen uitnodiging”, lacht Krenski. “Eigenlijk heb ik niet zo veel contact met onze buren. Behalve af en toe met de jeugdverantwoordelijke. Omdat zijn dochter bij ons speelt. De relatie tussen Ichtegem en Eernegem? Niet goed, niet slecht.”

“Ik sta open voor een fusie, maar op dit moment lijken de verschillen te groot”

Wat door z’n Ichtegemse collega Rudy T’Jonck wordt bevestigd. “Eernegem komt uit het nationale voetbal”, verwijst hij naar het verleden. “Een goeie band hebben we niet. Er zijn ook veel dingen gebeurd. Eigenlijk heb ik nu meer contact met Jong Eernegem dan met SK. Nochtans sta ik open voor een fusie. Maar op dit ogenblik lijken de verschillen te groot.”

Geen vers bloed

De preses van KVC Ichtegem ervaart dat het steeds moeilijker wordt om een kleine club draaiende te houden. “Het is een probleem om voldoende medewerkers te vinden”, zucht T’Jonck. “Alles komt meestal op dezelfde schouders terecht. Dat houden we niet vol. Sedert corona veranderde er veel. Er komen geen nieuwe mensen bij. Wij draaien op zestigers en zeventigers. Eind dit seizoen stopt onze secretaresse. Zelf ben ik drie, vier jaar op zoek naar een opvolger. Wat de toekomst van de club betreft zie ik het somber in. Omdat er geen vers bloed bijkomt.”

Foute Bond

We raakten bij de voorzitter van KVC een gevoelige snaar. “Het is niet alleen corona, ook de Voetbalbond gaat niet vrijuit”, verrast T’Jonck. “Tot de dag voor de start van de competitie kunnen spelers van club veranderen. Twee jongens van onze U17 vonden na de eerste training dat ze zich niet amuseerden. Ze vertrokken naar Koekelare. Drie anderen volgden. En we zaten al krap bij de U17. De federatie laat dat allemaal toe. Als club moeten we in mei inschrijven, maar spelers kunnen tot eind augustus verhuizen. Eind juni zouden wij moeten weten waar we aan toe zijn.”

Het is niet alles. Voorzitter T’Jonck was op dreef toen we hem maandag aan de lijn kregen. “We hadden een overeenkomst met drie jeugdtrainers”, gaat hij verder. “Drie mensen die beloofden de jeugdwerking te versterken. Uiteindelijk zijn ze naar een andere club. Eerlijkheid is soms ver te zoeken.” Het is duidelijk dat KVC Ichtegem in die omstandigheden hoopt om in derde B uit de gevarenzone te blijven. Eernegem daarentegen wil een rol van betekenis spelen. “Ik lees overal dat Loppem de grote favoriet is”, besluit Krenski. “Ruddervoorde doet altijd mee. De duels tussen Ruddervoorde en Eernegem zijn altijd leuk, want het zijn twee voetballende ploegen. Neen, over Ichtegem ga ik niets zeggen. Dat laat ik over aan onze scouting.”

Zondag 3 september om 15uur: KVC Ichtegem – SK Eernegem.