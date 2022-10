Lennert Van De Putte (KVC Ardooie – 2B): “Van 0-2 naar 4-2, dat zijnde mooiste overwinningen”

Van een onwaarschijnlijke terugkeer gesproken. Zondag stond KVC Ardooie na een mindere start twee doelpunten in het krijt tegen Houthulst. Na de pauze kon de scheve situatie nog volledig rechtgezet worden, met onder meer een doelpunt van de 19-jarige Lennert Van De Putte, die van trainer Pieter-Jan Ghyselen het volste vertrouwen krijgt.

“In het tussenseizoen is onze spelerskern grondig door elkaar gehaald, waardoor de club niet echt van torenhoge ambities durfde spreken”, zegt Lennert Van De Putte. “Terecht trouwens, want je weet nooit hoe een competitie gaat evolueren. Voorlopig loopt alles bijzonder goed gesmeerd en zijn we de enige die echt in het spoor kan blijven van koploper Jong Male.”

“Bijna moesten we zondag ons wagonnetje afhaken, want tegen Houthulst zag het er aanvankelijk niet zo goed uit. De omstandigheden zaten in het openingskwartier volledig tegen, en dat zorgde gauw voor twee tegendoelpunten. Veel ploegen zouden de moed opgeven, maar wij hebben net het omgekeerde gedaan. Al snel werd het evenwicht hersteld, en na de pauze werd de tegenstander bij de keel gegrepen, met het gekende gevolg. Dat zijn natuurlijk de mooiste overwinningen hé, van 0-2 achter naar 4-2 winst.”

Zaterdag wacht de derby bij KSKV Zwevezele. De verwachtingen? “Veel geheimen heeft die tegenstander niet meer, voor ons. Vorig jaar hebben we daar gewonnen op de openingsspeeldag, maar waren de verschillen echt heel miniem. Ook nu verwacht ik weer een heel spannende wedstrijd, waarin details zullen beslissen over winst of verlies. Verzachtende omstandigheden hebben wij alvast niet, want enkel Rune Babylon moeten we missen. Op het middenveld zijn er echter genoeg vervangers om dat op te vangen.”

Vertrouwen van coach

De student uit Koolskamp zit nu al voor het derde seizoen op rij in de A-kern.

“Het eerste jaar reken ik er eigenlijk niet echt bij, gezien de corona en de beperkte competitie. Vorig jaar kreeg ik al geregeld speelkansen, nu krijg ik het volste vertrouwen van Pieter-Jan en dat wil ik niet snel meer gaan schaden. Qua ambities houden we ons redelijk stil. We bekijken in deze evenwichtige reeks match per match en zien wel waar ons schip gaat stranden”, besluit Lennert Van De Putte. (SBR)

Zaterdag 8 oktober om 18.30 uur: KSKV Zwevezele – KVC Ardooie