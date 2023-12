Xavier Vanhonsebrouck gaat met Filou opnieuw Mandel United sponsoren: “Ik doe het voor de voorzitter én voor de jeugd”

Brouwerij Vanhonsebrouck wordt opnieuw een van de hoofdsponsors van Mandel United. Met Filou zullen ze op de wedstrijdshorts van de eerste ploeg prijken. “Ik neem geen functie op in het bestuur, maar wil wel de voorzitter steunen. Hij heeft de club gered en zo was ook de jeugdwerking verder gegarandeerd. Ik doe het dus ook voor de jeugd.”

Bij het onstaan van Mandel United, in 2017 de fusie tussen KFC Izegem en OMS Ingelmunster, was het zelfs de bedoeling dat Xavier Vanhonsebrouck op termijn de voorzitter van de club zou worden. Maar zover kwam het niet. Toen de ploeg van Ingelmunster naar de Skyline Arena in Izegem verhuisde, maakte de brouwer die overstap niet mee. Hij bleef wel nog sportsponsor, met onder meer Knack Volley, BC Oostende en recent ook de Izegemse handbalclub. Nu is hij ook terug bij Mandel United. “Ik weet dat voorzitter Frederick Verhelst ver is moeten gaan om de club te redden, daarom verdient hij ook deze steun”, klinkt het.

Frederick Verhelst maakte vorige week zelf kenbaar op sociale media dat hij geen ceo meer is van Smart Solutions. Verhelst blijft wel tot nader order ook aandeelhouder van Smart Solutions, dat dus ook aan boord blijft als sponsor. Mandel United doet het overigens sportief uitstekend en boekte in Oostkamp een 1-4 overwinning tegen Jong Cercle en heeft zich zo na een 15 op 18 netjes in de linkerkolom genesteld.