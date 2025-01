“We moeten nog slimmer omgaan met het budget”: Hemel boven KVK Westhoek klaart op

Vorige week was er even onrust over de toekomst van KVK Westhoek. Voorzitter Francky Lein meldt nu dat de toekomst van de club er weer rooskleuriger uitziet na grondig overleg met verschillende betrokkenen. Het positieve nieuws zorgde ervoor dat verschillende spelers bijtekenden en ook op het veld blijft Westhoek het uitstekend doen.

De sportieve hoogconjunctuur bij KVK Westhoek zorgt voor een budgettaire uitdaging. Er hingen even donkere wolken boven het Crackstadion, maar intussen lijkt de hemel weer aan het opklaren. “Het budget voor dit jaar is rond, maar het deficit van vorig seizoen – het kampioenenjaar – nemen we nog mee”, stelt voorzitter Francky Lein. “Gelukkig kunnen we op sportief vlak nog steeds teren op de kwaliteit van de spelersgroep van vorig jaar, gemanaged door een topcoach in de persoon van Bram Lucker. Mede dankzij hem en de andere mensen die zich dagelijks inzetten voor KVK Westhoek zijn we weer een aantrekkelijke club geworden in de streek. Het plaatje op korte termijn klopt, maar het plaatje op lange termijn moet ook kloppen. Na het mislopen van de fusie ligt de daadkracht bij te weinig mensen. Ik vond het dus nodig om iedereen wakker te schudden. Er blijft werk aan de winkel. We mogen al trots zijn op wat we verwezenlijkt hebben de voorbije jaren qua sfeer, beleving en inclusie. Er is meer nodig om de boel draaiende te houden. Koken kost geld en het is zaak om nog slimmer om te gaan met ons budget. We zullen nu verder werk maken van een stabiele structuur en de werking uitbouwen in de breedte. Op sportief vlak betekent dat dat we met een nieuw systeem van contracten gaan werken. Een systeem dat meer prestatiegericht werkt en dus minder financiële risico’s inhoudt. Wij gaan vooral spelers rekruteren bij wie het aspect voetbal centraal staat.”

Bijeenkomst

Zaterdag zat het bestuur met 20 man rond de tafel. “Allemaal mensen die begaan zijn met de club: ouders, supporters, mensen met een netwerk. Mensen die samen met ons als bestuur een inspanning willen doen om de club verder te laten groeien. Het is alvast ons doel om actiever te communiceren en meer interne cohesie na te streven. Binnenkort volgt nog een extra algemene vergadering en er komt nog een communiqué naar buiten.”

Gesprek met spelers

Francky sprak de spelersgroep toe en dat resulteerde in verschillende contractverlengingen. Zo tekenden Olivier Scholaert, Fioré Majewski, Gabriel Gaillez, Tony Lorthiois, Rodrigue Dutoit, Adrien Hermant de voorbije week bij. Eerder deden Emile Mourmanne, Jasper Degels, Andres Decock en Ahmed Sabry dat al. “Ik heb hen gezegd dat de garantie voor dit seizoen 100 procent is en voor volgend seizoen 95 procent. Het is duidelijk dat deze boodschap positief onthaald werd. Het grootste deel van de kern tekent bij en intussen blijven we zoeken naar opportuniteiten. Een van die opportuniteiten is de terugkeer van Chems Guenoune (zie hiernaast, red.).” De prestaties op het veld blijven goed. Tegen FC Lebbeke werd al voor de achtste keer gewonnen dit seizoen. “Het was misschien niet volledig verdiend op een moeilijk bespeelbaar veld. Zondag hopen we een derde opeenvolgende zege te pakken tegen Voorde-Appelterre”, zegt Francky, die tot slot nog de piste van een B-ploeg bespreekt. “Op termijn willen we daar over nadenken, want nu moeten veel jonge spelers de club verlaten door het verschil tussen de beloften en tweede amateur. Dit staat nu even on hold, want we hebben eerst andere katjes te geselen.”