Oud-spits van Winkel Sport en SCT Menen David Cardon (35) is het nog niet verleerd: bekijk hier zijn wereldgoal voor RAEC Mons

David Cardon werd nog verkozen tot EOTS-speler van het seizoen toen hij de kleuren van SCT Menen verdedigde, maar in de nadagen van zijn carrière speelt hij bij RAEC Mons. Wat de spits in de 88ste minuut bij een 1-1 stand uit zijn schoenen schudde getuigt van grote klasse.

David Cardon is in West-Vlaanderen geen onbekende. Hij kwam via Arcenoise bij Winkel Sport terecht en kende enkele mooie seizoenen bij KSCT Menen vooraleer hij richting Oost-Vlaanderen trok. Nu komt hij uit voor traditieclub RAEC Mons in de tweede afdeling ACFF, de ploeg van coach Dante Brogno. Het team prijkt er ook autoritair aan de leiding met 36 punten uit 13 wedstrijden.

Maar tegen Union La Calamine stond het nog 1-1 in de 88ste minuut. Op een diepe pass kreeg David Cardon een geniale ingeving. Op de rand van de zestien nam hij de bal mooi op de borst en verraste met een omhaal de bezoekende doelman. Een wereldgoal die meteen goed was voor een nieuwe driepunter voor de gewezen eersteklasser.

David Cardon is ook al actief als manager, zo vertegenwoordigt hij ook Jérémy Perbet (Winkel Sport) en nog een resem vooral Franstalige spelers.