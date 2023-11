KSV Oostkamp op kop, Mandel United in linkerkolom na twee nipte zeges (en dat leidt tot zotte kleedkamerfeestjes)

Elk met een doelpuntje verschil wonnen KSV Oostkamp (2-1 tegen SC Dikkelvenne) en Mandel United (1-0 tegen RFC Wetteren) hun zaterdagavondmatch. Voor KSV Oostkamp betekent dat het leider wordt, met in het zog KSV Oudenaarde dat met 3-5 ging winnen bij Jong Essevee. E. Aalst kan zondag wel opnieuw naar de leiding wippen mits thuis wint van KM Torhout dat de punten zelf ook goed kan gebruiken.

Mandel United won met 1-0 tegen RFC Wetteren, de ploeg van de betreurde ex-coach Peter Devos die vorige één jaar geleden overleden is. Het was Thibeau Laevens die na negen minuten het enige doelpunt van de match scoorde. Mandel United totaliseert zo 20 punten uit 14 matchen en is goed op weg vriend en vijand te verrassen en een rustig seizoen tegemoet te zien. En dat leidde tot zotte taferelen na de match en in de kleedkamer.

KSV Oostkamp voetbalde zich dus naar de leiding, maar het KSC Dikkelvenne van coach Lieven Gevaert (ex-OMS Ingelmunster en Mandel United) gaf niet zomaar gewonnen. In een wedstrijd gekruid met zeven gele kaarten kwamen de bezoekers halfweg op voorsprong, maar na de gelijkmaker van Diëgo Bragard (68′) was het invaller Darren Degryse die in de slotminuten het feestje voor de thuisploeg compleet kon maken. De jongens van Kurt Delaere werden deze morgen wakker als leider in tweede afdeling Voetbal Vlaanderen.

In hun zog staat SV Oudenaarde, dat een puntje minder telt en de handen vol had met Jong Essevee waar Mohamed Guindo een hattrick liet noteren. Maar dat volstond niet, onder meer de invallers Jerome Mezine (ex-Mandel United) en Matt Demets (ex-Winkel Sp., RC Harelbeke, KVK Westhoek en SCT Menen) wisten te scoren.

KM Torhout is deze namiddag de tegenstander van E. Aalst dat zich op bestuurlijk vlak in troebel vaarwater bevindt. RC Harelbeke en Jong Cercle vechten een West-Vlaamse derby uit en FC Gullegem is ook op zoek naar een nieuwe zege, die kan het thuis boeken tegen KFC Merelbeke.