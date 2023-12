“Ik ben eigenlijk niet verrast”: doelman Kenny Deré (20) over de goede resultaten van Mandel United

Mandel United zit in de goede flow. Met 15 op 18 is het ook aardig opgeschoven in het klassement. En die mooie reeks valt ook net samen met de intrede van Kenny Deré (20) als eerste doelman. Maar de bescheiden jongeman gaat er niet door zweven. Al is hij zelf wel niet verrast door de resultaten die het team neerzet.

“Je hoopt het niveau aan te kunnen, maar dat weet je pas als je echt eens je kans krijgt”

Kenny Deré begon met voetballen in het dorp waar hij nog altijd woont, bij KSV Moorsele. Maar na de U9 werd hij weggekaapt door KSV Roeselare waar hij twee jaar zou spelen, daarna ging het naar KV Kortrijk waar hij bleef tot de beloften. Ondertussen is hij aan zijn vierde seizoen bij Mandel United toe. “Vorig jaar maakte ik al deel uit van de A-kern”, geeft hij mee. Hij was toen steevast de tweede keeper na Merveille Goblet en kreeg zijn speelminuten bij de beloften en Mandel B. Maar toen Mandel United in het tussenseizoen in moeilijk vaarwater verkeerde, besloot de jonge keeper om te blijven. “Uiteraard denk je daar eens over na, maar ik heb me hier altijd goed gevoeld bij de club.”

Homogene groep

Er kwamen heel wat nieuwe spelers naar de club, met Jorgen Rogiers ook een andere doelman die bij het begin van het seizoen het vertrouwen kreeg tussen de doelpalen. Maar het 4-1 verlies op VK Ninove was het de beurt aan Kenny. “De trainer gaf me toen hetzelfde vertrouwen als Jorgen, benadrukte dat ik niet bij het geringste foutje uit de ploeg zou gaan. En dat geeft toch wel een goed gevoel. Het gaat nu ook goed, ik ben tevreden over mijn eigen prestaties. Je denkt en hoopt ook dat je het niveau aan kunt, maar je weet dat pas natuurlijk als je effectief tussen de palen mag postvatten.”

Het is natuurlijk een collectieve verdienste, maar de jongste zes wedstrijden werd enkel van KSV Oostkamp verloren, de overige vijf matchen leverden drie punten op. Mandel United totaliseert zo 23 punten en staat al netjes zevende. Voor de buitenwereld een verrassing, maar zo ziet Kenny het niet. “Al in de voorbereiding had ik gemerkt dat er toch wel wat kwaliteit schuil ging in deze groep. Met heel wat jonge jongens en enkele anciens, maar we vormen een homogene groep. In het begin van het seizoen zat het overigens minder mee en werden onze foutjes ook meteen afgestraft. Anders hadden we misschien nog iets hoger in het klassement kunnen postvatten. Maar we zijn natuurlijk tevreden met hoe het loopt.”

twee geblesseerden

Kenny studeert chemie in Gent en pendelt op en neer. “We trainen drie keer per week, onze keepertrainingen vinden plaats vlak voor de gewone training. Ik zit nu in mijn derde bachelorjaar, maar voor het eerst voel ik ook dat het zwaar wordt. Maar je hoort me niet klagen”, aldus de jongeman die ook graag gaat fietsen.

Komend weekend neemt Mandel United het thuis op tegen KSC Dikkelvenne dat net onder hen geklasseerd staat. “Het is ook een ploeg die zijn puntjes pakt, makkelijk wordt het alvast niet. Maar we zullen er klaar voor zijn.”

Mandel United moet het nog doen zonder de geblesseerden Jaron Dumortier en Figo Suffys, maar voor de rest heeft coach Angelo Paravizzini een volledige kern ter beschikking.