Geen basisstek voor Senne Decloedt bij KSV Oostkamp: “Respect voor keuze van de coach”

Senne Decloedt startte op de bank ter gelegenheid van de competitieopener tegen Sparta Petegem en viel in het slothalfuur in. Zelfde scenario de week daarna in Westhoek. Thuis tegen Club Harelbeke kwam de ex-kapitein zelfs niet tussen de krijtlijnen.

Senne doet ons het verhaal. “Laat me hiermee beginnen: er zijn nog andere waarden in het leven dan voetballen. De keuze van de coach respecteer ik zonder morren. Voor de start van het kampioenschap riep Kurt Delaere mij bij zich, samen met de jonge Lucas Maus. De T1 stelde klaar en duidelijk dat hij, voor de positie van verdedigende middenvelder, voor Lucas zou opteren. In ons systeem moet je veel loopwerk verrichten op die stek. Als het nodig is neem ik die positie over in de slotfase. Eens ik tussen die krijtlijnen verschijn vervul ik op en top geconcentreerd wat van mij verlangd wordt.”

Prachtspelers

“We wonnen met 6-0 tegen Harelbeke en toch werd ik niet ingezet. Een verschrikkelijke buikloop speelde me plots parten en dit deelde ik eerlijk mee aan de trainers. Wat de toekomst betreft, als de club mij nodig heeft zal ik er staan. We beschikken over enorm veel talent. Prachtspelers treden soms aan bij de beloften. Dus mag ik me tevreden achten dat ik bij de wedstrijdkern behoor. Nadat ik mijn hele leven bij Westkapelle had gevoetbald, kwam ik bij Oostkamp in de nationale reeksen terecht. Vorig kampioenschap kreeg ik vaak de band rond de arm vermits onze kapitein Arvid Lenihan een tijdje buiten strijd was. We blijven vrienden en amuseren ons. We maken ons nu op voor de komst van Merelbeke, dat slechts één puntje kon oogsten. De sportieve staf zal ons wel waarschuwen. Gewonde dieren zijn dubbel gevaarlijk.” (JPV)

Zaterdag 24 september om 19.30 uur: KSV Oostkamp – KFC Merelbeke.