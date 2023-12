Doelman Nicholas (22) ruilt voetbal voor… modewereld: “Als model moet ik mijn lichaam nog meer verzorgen ”

Een sms naar Londen: of Nicholas Deman ons even wil terugbellen voor een afscheidsinterview als doelman. Amper een uur later al horen we de stem van de 22-jarige atleet die nu mannequin is. “Doe ze allemaal de groeten in Oostkamp, het zijn schitterende mensen die begrip tonen voor mijn beslissing. Niemand neemt mij iets kwalijk.”

We keren terug naar een avond in juli op de Valkaart. Kurt Delaere is zijn oefensessie aan het voorbereiden en legt ons intussen uit hoe hij de periodisering toepast. Milan Iket knipoogt naar ons en Nicholas Deman stapt op zijn beurt het kunstgrasveld op. We maken een dubbelinterview met beide sluitstukken. Nicholas stelt met nadruk dat hij bij Knokke een leerschool doorliep bij topper Sven Dhoest en dat hij zijn Oostkampse rivaal Milan Iket ook bij de allerbesten rekent. Milan Iket reageert: “Wij schieten bijzonder goed op, mijn maatje en concurrent heeft het ideale DNA voor de vriendengroep van Oostkamp. We maken elkaar beter.”

Nog geen drie maanden later was het verhaal van Nicholas Deman bij KSV Oostkamp voorbij. De topmannequin doet ons het verhaal. “Pas bij de lichting U17 van Knokke begon ik het doel te verdedigen. Blijkbaar beschikte ik over flink wat talent want ik promoveerde tot doublure van Sven Dhoest in eerste nationale. In het tussenseizoen opteerde ik voor Oostkamp. Daar debuteerde ik tegen leider Aalst toen titularis Milan Iket niet beschikbaar was. Ik kreeg er vier in mijn mandje maar iedereen zegde dat ik me niets kon verwijten. De beelden zag ik trouwens op Focus TV, mijn laatste herinneringen aan het voetbal.”

“Een paar maanden eerder was ik door een modellenbureau uitgenodigd voor enkele defilés. Alles kwam toevallig tot stand maar blijkbaar ben ik geschikt voor die wereld. In juli en augustus bleef het kalm maar vervolgens werd ik overstelpt door telefoontjes. Binnen de kortste tijd moest ik beslissen. Dit is een unieke kans die ik niet mocht laten voorbij gaan. Ik zag enorm op tegen het gesprek met de mensen van Oostkamp die me zo enthousiast in de armen hadden gesloten. Dat onverwachte vertrek deed pijn maar mijn job primeert. Het bureau zorgde voor een appartement in Londen, waar ik me om niets moet bekommeren. Als de telefoon rinkelt moet ik klaar staan.”

“In twee maanden doorkruiste ik Groot-Brittannië van noord naar zuid en van oost naar west. Op een avond was ik net terug van een opdracht en ik moest meteen het vliegtuig op naar Marokko. Het is een jachtig leven, maar ik kan ermee om, alles is op en top georganiseerd. Natuurlijk moet ik mijn lichaam verzorgen, nog meer dan toen ik doelman was in nationale. Lopen is nu mijn voornaamste hobby, contactsporten zal ik voorlopig niet meer uitoefenen wegens gevaar voor blessures.”

“Broer Olivier blinkt uit bij Werder Bremen, zelf maak ik furore als mannequin. Dolblij ben ik voor onze familie, ook al zien we elkaar heel weinig wegens die beroepsverplichtingen. Gelukkig kunnen we elkaar regelmatig contacteren dankzij sociale media. Wat ik nu meemaak, is een fantastische levenservaring. Ik leef voor deze uitdaging en weet niet of ik ooit nog zal voetballen. Waar mijn modecarrière zal eindigen, weet ik niet maar ik blijf dankbaar voor zo’n gigantische opportuniteit. Vandaar dat ik nu alles op alles zet, ook al volg ik nauwgezet alles wat in mijn thuisland gebeurt. Ik heb vernomen dat Oostkamp een nieuwe doelman heeft aangetrokken. Ik wens die prachtvereniging heel veel succes toe en laat vooral aan mijn supermaatje Milan Iket weten dat ik nog vaak denk aan onze gedreven oefensessies samen.”

Op zaterdag 2 december was de titularis van KSV Oostkamp Milan Iket geschorst. De onervaren 19-jarige Brent Speeckaert kwam tussen de palen en hield de nul. Intussen werd Milan Standaert van Cercle Brugge aangetrokken. (JPV)