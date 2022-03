SC Wielsbeke ziet voorsprong steeds meer slinken: “Wij rekenen op noodzakelijke kentering tegen Heestert”

SC Wielsbeke, dat na een perfecte heenronde een voorsprong van veertien punten opgebouwd had, leek met de vingers in de neusgaten op de titel af te stevenen. Na een magere twee op vijftien liggen de kaarten niet zo goed meer.

“Wij speelden degelijke partijen tegen Rumbeke en Boezinge, maar waar het voor nieuwjaar allemaal mee viel, liet het geluk ons in beide matchen in de steek”, zucht Andres Verschelde. “Verdiende puntenwinst bleef dan ook uit. Op WS Lauwe verloren wij met 3-0 en wij speelden daar ook onze zwakste match van het seizoen.”

2 op 6 tegen laatste

“Wij wilden ons herpakken tegen rode lantaarn Zonnebeke en ook iets goed maken na het onverwachte gelijkspel daar in de eerste ronde. Na een owngoal kwamen wij snel voor, maar wij hadden het moeilijk met de verdedigend aanpak van Zonnebeke. Op de koop toe werd Wullaert vlak voor de rust uitgesloten met een tweede gele kaart. Een té zwaar verdict. Het eerste geel kreeg hij na een schwalbe en daarna voor een erg lichte overtreding. Met tien man werd het nog een stuk moeilijker en in de slotminuut kregen wij de rekening gepresenteerd. Dit nieuwe puntenverlies komt erg hard aan. De afgelopen weken moesten wij het vooral opnemen tegen ploegen uit het koppeloton. Wij hebben dus het zwaarste deel van het programma achter de rug. Maar wat heet zwaar als je ziet dat wij tegen Zonnebeke blijven steken op een gelijkspel, net als tijdens onze sterke heenronde trouwens. Twee op zes tegen de laatste in de stand, pijnlijk! Op Heestert zal het beter moeten om daar de kentering in te zetten.” (IVD)

Zaterdag 12 maart om 19 uur: Sparta Heestert-SC Wielsbeke.