Robbe Bakelandt (SK Roeselare-Daisel A – 1): “Zolang het kan geloven we erin”

SK Roeselare-Daisel A had het zondag bij staartploeg RC Waregem A lang niet onder de markt. Maar net als drie weken geleden in Heestert – ook een ploeg uit het rechterrijtje – zat het venijn in de staart en zorgde een late ommekeer ervoor dat de promotiekansen voorlopig intact blijven.

“Het was een frustrerende wedstrijd”, knikt Robbe Bakelandt, die net zijn twintigste verjaardag achter de rug heeft. “We zijn er nochtans een paar keer dichtbij geweest. Dat geldt ook voor mezelf, met een bal die ik in de eerste helft niet goed onder controle kreeg. Zo slecht vond ik ons die eerste 30, 35 minuten niet spelen. Akkoord: we creëerden geen overvloed aan kansen. Maar dat is eigenlijk al een hele tijd zo. Misschien zelfs al het hele seizoen.”

“Hoe dat komt? Geen idee. Het is dit weekend goed uitgedraaid. De twee weken daarvoor niet, maar we wisten op voorhand dat het tegen Boezinge en Diksmuide pittig zou zijn. We blijven na onze 1-3 van zondag in elk geval op eindrondekoers. Dat is op dit moment ons belangrijkste doel. De titel pakken? Dat wordt moeilijk. Maar zolang het kan, blijven we erin geloven. Er doen nu Zwevezele en Menen uit de nationale reeksen zullen verdwijnen de wildste verhalen de ronde, maar daar zijn we in de kleedkamer niet echt mee bezig.”

Op punt gekomen waarop ik zoveel mogelijk wil spelen

Geen spijt

Spijt over zijn keuze voor het Roeselaars Daiselse fusieproject heeft de sympathieke Hoogledenaar niet. “Ik heb er bewust voor gekozen om na een niet zo geslaagde overstap naar Winkel en na een vervelende coronaperiode in Gullegem een stapje terug te zetten. Ik ben op een punt gekomen waarop ik zoveel mogelijk wil spelen. En dat is mij hier, in wat in feite nog maar mijn eerste volledige seizoen tussen de ‘grote mannen’ is, goed gelukt.”

“Ik heb dan ook niet lang getwijfeld om bij te tekenen. Het is jammer dat er straks veel jongens zullen vertrekken. Daar staat tegenover dat er volgend jaar een pak jongens die hier vroeger ooit al eens speelden, zal bijkomen en dat is in elk geval iets dat mij aanspreekt. Maar laat ons eerst maar proberen om dit seizoen nog eens een reeks neer te zetten. We pakten als ik het mij goed herinner tegen onze eerstvolgende tegenstanders – Meulebeke, Oostnieuwkerke en Zedelgem – al eens negen op negen. Hopelijk kunnen we dat nog een keer overdoen.”

Afgelopen weekend tegen Waregem vierde de 17-jarige Tristan Dubus zijn debuut. Hij kwam vier minuten voor tijd op de flank Monssef Znagui vervangen. (SB)

Zaterdag 19 maart om 19 uur: SK Roeselare-Daisel A – KFC Meulebeke.