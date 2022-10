Oostduinkerkenaar Thijs Hatse (KSV Veurne) hoopt op rustig seizoen: “Met de juiste mentaliteit geraak je al ver”

KSV Veurne verloor kansloos met 4-0-cijfers in Wevelgem en staat met zes op vijftien bovenaan de rechterkolom. Het deelt die plek met Zedelgem, de tegenstander van zaterdag.

“Op Wevelgem leden we een terechte nederlaag. De zware cijfers zeggen eigenlijk alles. We zaten nooit echt in de match en door individuele fouten maakten we het onszelf lastig”, analyseert Thijs Hatse.

“Toch zijn we tevreden over onze competitiestart. We konden al wat meer punten gesprokkeld hebben, maar we mogen niet klagen. Bovendien zijn we thuis nog ongeslagen. Op verplaatsing stuiten we voorlopig keer op keer op ploegen met meer klasse en ervaring. Dingen waar wij als team nog in moeten groeien.”

Eerste provinciale

“In het tussenseizoen zagen we enkele belangrijke spelers vertrekken of stoppen met voetballen, maar ook met deze groep zou een verlengd verblijf in eerste provinciale zeker mogelijk moeten zijn”, vindt de 27-jarige Oostduinkerkenaar. “Er zullen geen makkelijke matchen zijn, maar met de juiste mentaliteit geraak je al een heel eind.”

De verpleegkundige op de spoeddienst van het ziekenhuis in Veurne is intussen al aan zijn vijfde seizoen in Veurne bezig en heeft dus de overgang van derde naar eerste provinciale meegemaakt. “Dit jaar wil ik meeschrijven aan een rustig seizoen in eerste provinciale, het liefst met zoveel mogelijk speelminuten.”

Thuisreputatie

Zaterdag hoopt Veurne de thuisreputatie verder hoog te houden tegen Zedelgem, dat evenveel punten telt. “Wij moeten echter enkel naar onszelf kijken en onze job doen. We zijn nog in geen enkele match volledig weggespeeld en krijgen elke week onze kansjes. Het is gewoon zaak die te benutten”, besluit Thijs.