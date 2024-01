Maxim Vancompernolle (WS Lauwe) in derby tegen SV Wevelgem City: “Het is van moeten”

Het is weer zover, zondag staat de Leiederby tussen WS Lauwe en SV Wevelgem City opnieuw op het voetbalmenu. White Star aast op revanche na de 2-1-nederlaag van in de heenronde, en verloor vorige zondag nog op leider Diksmuide met 2-0. Met slechts 6 op 18 is Lauwe niet denderend bezig. Alleen met winst tegen de Wevelgemse buur kunnen de geel-zwarten tevreden zijn.

Het burenduel tussen WS Lauwe en SV Wevelgem City staat altijd garant voor spanning en spektakel. Het zal deze keer niet anders worden. Als Lauwe zijn eindrondekansen wil gaaf houden, is winnen de enige optie. “Het is inderdaad van moeten”, beaamt Maxim Vancompernolle. “Tegen Wevelgem hebben we nog iets recht te zetten na de onterechte nederlaag van in de heenronde. Het klopt dat ik persoonlijk geen goede herinneringen bewaar aan de voorbije wedstrijden op Wevelgem. Tweemaal slaagde ik er niet in om loepzuivere kansen te verzilveren. Hopelijk derde keer, goede keer. Voetballend moeten we voor niemand onder doen, behoren we tot een van de betere ploegen van de reeks. Zelfs vorige zondag op Diksmuide waren we de betere van de thuisploeg. Het enige verschil zat hem in het afwerken. Een uitgekookt Diksmuide profiteerde tweemaal van onze fouten, terwijl wij in de zone van de waarheid andermaal in gebreke bleven.”

nationaal voetbal

Ondertussen heeft Maxim Vancompernolle niet getwijfeld om zijn handtekening te zetten voor een langer verblijf bij Lauwe. “Bij White Star ben ik bezig aan mijn zevende seizoen”, zegt de 25-jarige middenvelder. “Ik zit hier goed, ben vergroeid met de club en de mensen er omheen. Vorig seizoen opteerde ik voor een verblijf bij Mandel, maar dat is mij niet zo goed bevallen. Gelukkig sloot White Star me weer in de armen. Uiteraard hoop ik nog eens te mogen proeven van nationaal voetbal. Liefst met Lauwe. Via de titel zal het dit seizoen nog moeilijk gaan. Niemand zal een ervaren en uitgekookt Diksmuide van de hoofdprijs kunnen houden. Wij moeten voluit gaan voor een eindrondeticket. Weliswaar op voorwaarde dat we onze motor binnen de kortste tijd weer op het juiste toerental krijgen. Te beginnen zondag tegen Wevelgem”, besluit Maxim Vancompernolle.

Zondag 21 januari om 14.30 uur: WS Lauwe SV Wevelgem City.