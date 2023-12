Marc Calleeuw (Exc. Zedelgem) volgend seizoen trainer van KFC Meulebeke, Rik Bouckaert (net vertrokken bij Veldegem) doet seizoen uit op Ter Borcht

Witte rook gisteravond op Ter Borcht. Met Marc Calleeuw (55), nu nog aan de slag bij reeksgenoot Exc. Zedelgem, heeft het een ervaren trainer beet voor volgend seizoen. Omdat Steve Swaenepoel zelf eerder al de handdoek gooide en meteen aan de slag ging bij tweedeprovincialer VV Koekelare, nam T2 Thorsten Clarysse tijdelijk over. Rik Bouckaert (58) wordt nu voor de rest van het seizoen de coach.

Rik Bouckaert komt over van derdeprovincialer FC Veldegem waar hij vorige week werd bedankt voor bewezen diensten. De 58-jarige oefenmeester heeft echter ervaring zat en moet KFC Meulebeke nog door het huidige seizoen loodsen. Met vier punten staan de rood-witten allerlaatste in eerste provinciale, met Dottenijs (6 punten) net voor hen. Het gat met SK Westrozebeke (11 punten) is al aardig opgelopen. In principe zakken er maar twee ploegen uit eerste provinciale, gezien in derde afdeling de West-Vlamingen allemaal in de bovenste helft van de rangschikking bivakkeren.

Vijf seizoenen Zedelgem

Rik Bouckaert weet dat het om een opdracht van een half jaar gaat. Volgend seizoen komt Marc Calleeuw het roer overnemen en wordt Rik Bouckaert T2. Hij is na vijf seizoenen al vergroeid met Exc. Zedelgem, dat dus ook op zoek moet naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. Afgelopen weekend pakte Zedelgem een belangrijke zege op SK Oostnieuwkerke en zo gaat het met 15 punten aan de leiding van het rijtje ploegen dat in de onderste regionen vertoeft.