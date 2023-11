T1 Steve Swaenepoel gooit de handdoek bij KFC Meulebeke, hekkensluiter in eerste provinciale

KFC Meulebeke moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nadat Steve Swaenepoel woensdagmorgen zelf ontslag nam.

Dinsdagavond na training bleek er nog niets aan de hand en werden er met de spelersgroep nog ribbetjes verorberd, woensdagmorgen bleek dat Steve Swaenepoel de handdoek gooide als T1 bij KFC Meulebeke. Met een troosteloze 1 op 30 prijkt Meulebeke als laatste in de rangschikking, de degradatie afwenden wordt al een uitdaging op zich. Maar dat zal dus zonder Steve Swaenepoel moeten gebeuren.

De oefenmeester woont in Torhout en volgde voor dit seizoen Bjorn Cool op, die laatste stopte om familiale redenen. Swaenepoel had zijn spelerscarrière beëindigd bij SC Blankenberge in 2014, waarna hij T2 werd. In 2019 ging hij daar aan de slag als T1 en dwong vanuit eerste provinciale de promotie af naar de derde afdeling Voetbal Vlaanderen waar de kustploeg nu nog aantreedt. Swaenepoel won met Blankenberge ook de Beker van West-Vlaanderen.

Ook voorzitter vertrekt eind dit kalenderjaar

Bij KFC Meulebeke, dat ook met een resem geblesseerden af te rekenen kreeg, wilde de motor maar niet aanslaan. Afgelopen weekend werd nog met 0-5 verloren van SV Wevelgem. Met een negatief doelsaldo (-22) en vooral nog maar vijf gescoorde goals na tien matchen is het duidelijk waar het schoentje wringt.

Voorzitter Kurt Declerck, die ook heeft aangegeven eind dit kalenderjaar te stoppen als voorzitter, kreeg het nieuws van de trainer. Een opvolger is nog niet bekend. Bij KFCM is Thorsten Clarysse de assistent-trainer. Zondag trekt KFCM naar SK Westrozebeke.