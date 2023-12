Bouckaert ontslagen bij Veldegem (3B)

FC Veldegem blijft de povere resultaten opstapelen. We kennen Rik Bouckaert (58) als een ervaren trainer die rond de eeuwwisseling euforie teweegbracht bij de Houtlanders. Iets meer dan een jaar geleden zat de vereniging in degradatienood. Rik Bouckaert werd weer binnengehaald als redder in nood. Nu wordt hij bedankt voor bewezen diensten.

De nieuwe competitie is twaalf weken aan de gang. FC Veldegem prijkt met de rode lantaarn, samen met Ichtegem. Nummer 14 HOO Oedelem telt vier punten meer. Het degradatiegevaar is acuut: Rik Bouckaert wordt bedankt: het lot van een trainer. De kandidaturen zullen ongetwijfeld binnenstromen. De ontslagen coach is een persoonlijke vriend van voorzitter Yvan Vermeulen, die met pijn in het hart de beslissing communiceert. Rik geeft sereen tekst en uitleg. “Toen ik afgelopen kampioenschap, dertien maanden geleden, mijn rentree maakte, verloren we vijf keer opeenvolgend. Na nieuwjaar realiseerden we de kentering en slaagden we erin binnen de reeks te blijven. Bij aanvang van de huidige competitie rekende ik op een positie bovenaan de rechterkolom. Het liep even anders, maar toch gaf ik de moed niet op.”

Sportieve revanche

“We verloren niet omdat we onder lagen, maar telkens werden we genekt door persoonlijke fouten: een verdediger die naast de bal trapt of de keeper die dribbelt en het ronde ding verspeelt, noem maar op. Waarom dit ontslag? Spelers zoeken altijd de fout elders en kijken nooit in de spiegel. Na de nederlaag in Loppem vertrok de voorzitter meteen, maar ik praatte na met andere bestuursleden. Er bleek toen geen vuiltje aan de lucht, maar twee dagen later krijg ik telefonisch prompt mijn onmiddellijke ontslag medegedeeld van de voorzitter. Raar toch? Maar kom, ik wil graag hun ongelijk bewijzen. Ik popel om ergens anders aan de slag te gaan, als T1, of T2, het maakt me niet uit. Boos? Neen, als de resultaten uitblijven is er maar één oplossing, zeker? Sportieve revanche, dat zou ik nu graag realiseren”, besluit Rik Bouckaert. (JPV)

Zondag 3 december om 15 uur: FC Veldegem – Dosko Kanegem.