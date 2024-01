KSV Rumbeke (1) mikt op plaatsje in de eindronde

In eerste provinciale staat het stilaan vast dat KSV Diksmuide A afstevent op de kampioenstitel. Hun voorsprong op eerste achtervolger Boezinge A bedraagt al 11 punten. De tickets voor de eindronde zijn echter nog niet verdeeld.

Zeven ploegen strijden nog voor de vier vrije plaatsen. Een van hen is KSV Rumbeke, dat aan een stevige opmars bezig is sinds de komst van Fanny Schamp. “Voor het seizoen had het bestuur als ambitie uitgesproken om te willen meedoen voor de prijzen”, opent de 36-jarige Harold Cool. “De start liep niet zoals verwacht, waardoor een trainerswissel volgde. Eén met resultaat, want in een korte periode staan we al in de top 5 met 30 punten en eigenlijk hadden het er nog twee meer moeten zijn. Het gelijkspel tegen Dottenijs zie ik nog steeds als twee verloren punten. Nu volgt dus de thuiswedstrijd tegen Boezinge A, de nummer twee in de stand. Als we verder willen meestrijden om de eindrondeplaatsen, dan is er weinig keuze, namelijk winnen. Ginder is het ons ook met het kleinste verschil gelukt, toch blijf ik erbij dat het een van de sterkste teams in de reeks is. In dat opzicht is het heel jammer dat we door schorsing achterin Mouton moeten missen, alsook Devacht in de spits.”

Besprekingen

Zelf sta je nu al enkele weken in de basis? “Onder Geert moest ik meestal op de bank starten, maar na de wissel is daar verandering in gekomen. Misschien heeft dit ook veel te maken met het feit dat het op mijn werk als chauffeur nu in die periode iets rustiger is. Daardoor kan mijn lichaam dat ook eens doen tijdens de week.” Ondertussen zijn de besprekingen volop bezig naar volgend seizoen toe? “Zelf werd ik nog niet bij de voorzitter geroepen, maar dan nog ga ik eerst eens luisteren naar mijn lichaam of ik dit trainingsritme nog ga aankunnen. Er is dus nog niks beslist”, besluit de verdediger uit Rumbeke. (SBR)

Zaterdag 27 januari om 19 uur: KSV Rumbeke – Sassport Boezinge A.