Evert Masselis (SV Wevelgem City) in derby tegen WS Lauwe: “Geen druk op de ketel”

SV Wevelgem City maakt zondag de korte verplaatsing naar buur WS Lauwe. Beide ploegen staan op een gedeelde vierde plaats in de stand.

Wevelgem kwam na twee titels op rij dit seizoen zonder druk op de schouders aan de aftrap. Ondanks er heel wat spelers elders hun voetbaltenten gingen opslaan, doen de jongens van T1 David Decock het niet onaardig en willen ook in Lauwe hun vel duur verkopen.

Vertrouwen

SV Wevelgem City startte het nieuwe jaar in mineur: 2-0-verlies tegen het bescheiden Moen. Vorige speeldag lieten de Vlassers Meulebeke het gelag betalen: 4-1. Een opsteker voor het komende treffen op WS Lauwe. “We kijken er met vertrouwen naar uit”, zegt Evert Masselis. “In het verleden waren het altijd derby’s op het scherpst van de snee. Het zal zondag niet anders zijn. Terwijl White Star dit seizoen met uitgesproken ambities aan de aftrap kwam, zit er bij ons geen druk op de ketel. Uiteraard willen we zondag als winnaar uit de strijd komen.”

De familie Masselis was en is nog steeds goed vertegenwoordigd bij SV Wevelgem City. Alexander mag ondertussen reeds een tweetal seizoenen gestopt zijn, Anton en Evert zetten de traditie voort. “Alexander zit in de schrijnwerkerszaak van onze papa, die hij ook zal overnemen”, vertelt de 22-jarige Evert.

Nationaal voetbal

“De voorbije weken heb ik bijgetekend bij Wevelgem voor volgend seizoen. Westhoek toonde nochtans belangstelling. Ik heb even getwijfeld, maar het paars-wit kreeg uiteindelijk de bovenhand. Daarom heb ik de ambitie om ooit te mogen proeven van nationaal voetbal nog niet opgegeven. Nu Wevelgem besliste om vanaf volgend seizoen mee te doen voor een promotie naar derde afdeling, is uitstel geen afstel. Ik juich de beslissing van het bestuur toe. Tenslotte wil je als speler zo hoog mogelijk meedraaien”, besluit Evert Masselis. (AV)

Zondag 21 januari om 14.30 uur: WS Lauwe – SV Wevelgem City.