Winkel Sport haalt met Drin Sula (23) aanvallende versterking binnen

Drin Sula trainde al bij Winkel Sport en heeft nu ook de sportieve staf kunnen overtuigen. Hij tekende een overeenkomst en is na Nieuwjaar inzetbaar bij de eerstenationaler.

Drin Sula is een speler met Albanese roots die zijn jeugdoopleiding kreeg bij OH Leuven. Onder Franky Vercauteren werd hij bij de A-kern gehaald, toen Marc Brys kwam verdween hij er weer van het toneel. Vorig seizoen maakte hij indruk bij Rupel Boom, maar toen de nieuwe investeerders er arriveerden was er geen plaats meer voor hem.

Zijn oudere broer en spits Din Sula speelt in dezelfde reeks bij Knokke en is er ook topschutter van het team. Drin is dan weer een aanvallende middenvelder die de lijnen helpt uitzetten.