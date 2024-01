Zowel Kimmer Coppejans als Joris De Loore uitgeschakeld in tweede kwalificatieronde Australian Open

Zowel Oostendenaar Kimmer Coppejans als Bruggeling Joris De Loore zijn donderdag uitgeschakeld in de tweede kwalificatieronde van de Australian Open. Ze konden zich dus niet plaatsen voor de hoofdtabel.

Kimmer Coppejans (ATP 183) verloor in de tweede kwalificatieronde van de Italiaan Andrea Vavassori (ATP 155) in twee sets: 6-1, 6-3. De partij duurde een uur en dertien minuten. Vavassori neemt het om een plaats op de hoofdtabel op tegen de Hongaar Mate Valkusz (ATP 214).

De 29-jarige Coppejans probeerde zich in Melbourne een tweede keer op de hoofdtabel te plaatsen. In 2021 lukte hem dat een eerste keer. Daarnaast speelde hij twee keer op de hoofdtabel van Roland Garros (2015 en 2019) en een keer van Wimbledon (vorig jaar). Telkens eindigde het in de eerste ronde.

Belgisch onderonsje

Joris De Loore uit Brugge verloor zijn wedstrijd in de tweede kwalificatieronde in een Belgisch onderonsje tegen Zizou Bergs (ATP 130) in twee sets: (7-6, 6-0). De partij duurde een uur en 26 minuten.

Bergs neemt het om een plaats op de hoofdtabel op tegen de Australiër Dane Sweeny (ATP 257). Bergs hoopt zich een derde keer voor de hoofdtabel van een Grand Slam te kunnen plaatsen. In 2022 deed de 24-jarige Limburger dat in Wimbledon, vorig jaar op het Australian Open.