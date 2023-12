Veertig jaar Orscamp gevierd

Veertig jaar geleden werd de huidige Orscamp Tennis- en Padelclub opgericht en die verjaardag werd in het clubhuis gevierd. “Met bijna duizend leden zijn we een van de grootste clubs van de regio.”

De oprichting van Orscamp kwam er in januari 1979 met twee tennisvelden op beton achter het zwembad. Het clubhuis, een eenvoudig houten huisje met een afdak, werd met toewijding neergezet door leerlingen van het VTI Brugge. “Men diende er velden te reserveren met stickertjes voor 100 frank, te verkrijgen bij de gemeente. Na de match bracht men zelf een bak bier mee”, vertelt huidig voorzitter Pieter Vandamme.

Veldverlichting

In april 1981 sloot de club zich aan bij de Vlaamse Tennisverenigingen (VTV). In Ruddervoorde ging tennisclub Sorgvliet verloren door een brand. “Veel van hun voormalige leden voegden zich bij onze club, waardoor het ledenaantal toenam.” In 1982 werd een derde tennisbaan gerealiseerd. Onder impuls van Laurent Schatteman en Willy De Haeck kwam er eind 1983 een volwaardige tennisclub in De Valkaart. Er volgde de bouw van het gloednieuwe clubhuis en de aanleg van nieuwe tennisvelden, die in mei 1984 werden ingehuldigd. Een kleine tien jaar later kwam er veldverlichting voor twee van de vier terreinen. Eind 1996 volgde een jeugdterrein en in juni 2012 twee extra velden.

“Niet weg te denken in onze club is Willy Buffel. Hij had een aandeel bij de start maar werd pas in 2000 officieel lid”, aldus de voorzitter. “Vanaf dan werd TC Orscamp zijn tweede thuis. Willy heeft alle onderhoudstaken en klusjes overgenomen van Arthur Dezutter, alsook de jeugdwerking verder uitgebouwd samen met Wim Barbier.”

Tennishal

De grote droom van Orscamp was om ook ’s winters tennis aan te bieden. Dat werd na de zomer van 2017 mogelijk met de ingebruikname van een tennishal met zes terreinen onder het voorzitterschap van Chris Marain. Intussen was de padelsport aan het boomen en sprong de club op de kar. Twee tennisterreinen, het verst gelegen van de buren, werden in 2021 omgevormd tot vier padelterreinen. (ACR)