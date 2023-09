TC Gaverkasteel ligt uit eindronde

De heren 35 van tennisclub TC Gaverkasteel uit Deerlijk zijn er niet in geslaagd om door te stoten naar de halve finale van de intergewestelijke eindronde. Na een spannende ontmoeting wist de thuisploeg KGTP Den Bruul in Geel het laken naar zich toe te trekken dankzij de gewonnen sets en spelletjes.

TC Gaverkasteel trok met hoge verwachtingen naar de kwartfinale, want er werd een autobus voor de teamleden en supporters ingelegd naar de Koninklijke Geelse Tennis- en Padelclub Den Bruul. Na de enkelspelen stond het 2-2. Pieterjan Deleersnyder en Wouter Beulque wonnen hun partij, Olivier Roobrouck en Pieter Bailleul moesten hun meerdere erkennen. De dubbelspelen moesten de beslissing brengen. Dieter Vanoutryve en Pascal Casteur mochten het zegegebaar maken. Kris De Leeuw en Steven Heytens verloren hun match. Eindstand 3-3, maar Den Bruul werd winnaar met de sets (8-7) en de spelletjes (72-67). Met deze nipte nederlaag komt een einde aan het lange interclubverhaal van het team van kapitein Mario Vanderheyden. “We startten – ondertussen enkele maanden geleden – de interclubcompetitie in Heren 35 in een poule waarin ook teams aantraden van TC Alexander, Tennis- en Padelclub Avelgem, TC Vichte, TC Come Back Langemark en Happe Waregem Tennis en Padel. We wonnen deze poule en stootten hiermee door naar de provinciale kwartfinale.”

Spannend

“Die werd in Deerlijk afgewerkt tegen TC Brugge. We waren in die ontmoeting enkele maatjes te groot voor de bezoekers en wonnen met 6-0. Voor de halve finale trokken we naar TC De Polderblomme in De Haan. Dat werd een heel spannende bedoening. De partij eindigde op 3-3, maar wij hadden een beter set- en spelletjesresultaat. In de finale stonden we in en tegenover TC Logan in Jabbeke. Ook daar was de spanning te snijden. Het werd 3-3, maar wij haalden het met de gewonnen spelletjes en werden hiermee provinciaal interclubkampioen in Afdeling 5. Dat was dus ook onze terminus, maar we kunnen niettemin op een heel mooi parcours terugblikken”, besluit Mario Vanderheyden. (DRD)